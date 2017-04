Csak pár napra hagyta békén a baromfiállományt, máris visszatért a madárinfluenza

Két kiskunfélegyházi állattartó telepen ütötte fel a fejét ismét a madárinfluenza-vírus, egy kacsa- és egy libatelepen. A fertőzött állományokban nagy volt az elhullás, megjelentek a betegségre utaló tünetek is. Hogy ne terjedjen tovább a vírus, az állategészségügyi szolgálat elrendelte az állatok leölését, ami 10 ezer 370 kacsát és 10 ezer 500 libát érintett. A gazdák állami kártalanítást kapnak. A megbetegedésekért ezúttal is a H5N8-vírustörzs felelős. A fertőzött gazdaságok körül 3 kilométer sugarú védőkörzetet, illetve 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet rendelt el a hatóság. A laborvizsgálattal kimutatott H5N8-vírus kizárólag házi- és vadon élő madarakra veszélyes, emberi megbetegedést eddig még sohasem okozott.A vadmadarak fertőzésközvetítő szerepe miatt Bognár Lajos országos főállatorvos már 2016 novemberében az egész ország területén elrendelte, hogy az állatok takarmányát zárt, fedett helyen kell tartani. Ugyancsak érvényben maradt az a szabályozás is, ami a baromfik zárt tartására vonatkozik.Néhány napja még arról adtunk hírt , hogy megszűnt Magyarországon a madárinfluenza.Az állategészségügyi hatóság március 30-án oldotta fel az utolsó érintett telep körül a zárlatot. A járvány végéről már az Unión kívüli országokat is értesítették. Magyarország, a szabályok szerint, június 10-én kapta volna vissza a mentes státuszát, ami az importtilalom feloldását jelentette volna. Az újabb fertőzés miatt ez a dátum minden bizonnyal tolódik.