Csiszolni kell a szakértői véleményen: Tovább húzódik a Szeviép-ügy a szegedi bíróságon

Többmilliárdos csődbűntett



Az MTI összefoglalója szerint az útépítéssel, vízépítési létesítmények kivitelezésével és magasépítéssel is foglalkozó, felszámolás alatt álló, egykor milliárdos forgalmat lebonyolító Szeviép Zrt. három korábbi vezetőjét a hitelezők kielégítésének meghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntettel vádolják. A Szeviép gazdasági mutatói 2008-tól romlani kezdtek, 2009. április 18-án fizetésképtelenné vált, júniusban csődeljárás indult ellene. A hitelezők között nem jött létre csődegyezség, ezért a bíróság 2010 augusztusában csődeljárás során elrendelte a cég felszámolását. A cég vesztesége a fizetésképtelenség bejelentése után is tovább nőtt, 2010. augusztus 13-ára elérte a kétmilliárd forintot. A vádirat szerint a jelentős vagyonvesztést az okozta, hogy a vádlottak igazgatósági tagként egyhangú döntéseikkel 2007-től rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket az észszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon a teljes egészben vagy részben a zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságoknak, illetve magánszemélyeknek – köztük az egyik vádlottnak –, sportszervezeteknek. Több esetben a társaságok annak ellenére kaptak hitelt, hogy már a kölcsönadáskor jelentős összegű tartozásuk volt a Szeviéppel szemben, így a visszafizetésre nem volt reális esélyük. A kölcsönök egy részét a fizetésképtelenné válás után adták, folyamatosan csökkentve a társaság vagyonát, összességében mintegy másfél milliárd forinttal. A vagyonveszteségből a felszámolás során mintegy 430 millió forint térült meg. A felszámolási eljárás során hozzávetőlegesen 6,5 milliárd forint hitelezői igényt vettek nyilvántartásba.

Nem volt könnyű dolga a kirendelt szakértőnek, aki a Szeviép könyvelését próbálta kibogozni – többek között ez derült ki a csődbűntett miatt indult eljárás szerdai tárgyalásán a Szegedi Járásbíróságon. Stefán József szakértő ugyan fenntartja korábbi véleményét, de felhívta a figyelmet: probléma, hogy „hézagosan" szerezték be az ügy iratait a Szegedi Rendőrkapitányságnál. Stefán József arról is beszélt, hogy a felszámolótól többszöri kérésre is csak az iratok nagyjából kétharmadát kapta meg, ráadásul a nyomozóhatóságtól „rossz kérdéseket" kapott. Szerinte a rendőrség kérdései egy kisebb cégforma esetén lehettek volna relevánsak, nem egy részvénytársaságnál. Az első szakértői vélemény ezért is „nem lett sikeres" – tette hozzá a szakértő.Stefán József megismételte, közrejátszatott a Szeviép csődjében az, hogy kapcsolt vállalkozásoknak, más cégeknek és magánszemélyeknek is adtak kölcsönöket. Kiderült, ahhoz, hogy egyértelmű legyen, mire fordították az említett cégek a kölcsönöket, át kell nézni azok könyvelését is.A Szegedi Járásbíróság ezért rendelte el a Szeviép-ügyben a szakértői vélemény kiegészítését.A tárgyalás előtt tartott sajtótájékoztatót a törvényszék előtt a Szeviép károsultjainak egy részét képviselő Szabó Bálint . Ő arra szólította föl a bíróságot, hogy a vádlottakat ítélje letöltendő börtönbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra. Szabó Bálint emlékeztetett arra, a kormány döntése értelmében május 31-éig tart az alvállalkozók állami kártalanítása. Eddig mintegy 1,5 milliárd forintot fizettek ki a vádlottak helyett, az adófizetők pénzéből. Ugyanakkor a károsultak egy jelentős csoportja – azok a vállalkozások, amelyek csődbe mentek – nem részesülhetett kártalanításban. Ezért a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszterhez, Gulyás Gergelyhez fordult annak érdekében, hogy az új kormány egyik első döntéseként induljon meg a kártalanításuk – mondta.