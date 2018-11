Csomagolás és üvegpaletta is művészetté alakul a REÖK-ben

A Szegények kenyere átéri a Reök-palota egyik leghosszabb termét.

Balogh Csaba, a jelenleg Magyarországon élő, erdélyi születésű kortárs képzőművész Kompozit 2.0 című kiállítása november 16-tól látható a Reök-palotában. Már a címben találkozhatunk az egész tárlatra jellemző többértelműséggel: szótár szerint a kompozit jelentése „társított anyag". Az alkotások valóban anyagok társításából születtek, de amitől izgalmas lesz mindez, az a „társított képzelet"…Balogh Csaba, aki Kolozsváron tanult a Képzőművészeti Főiskolán, majd a budapesti képzőművészetin szerzett diplomát, már több mint húsz éve restaurátorként dolgozik: a „polgári" foglalkozása egyedi módon visszaköszön számos alkotásában. Még ha csak az utcáról lesnek is be az átriumba, láthatnak három érdekes, Spirit, Opportunity és Zóna című művet. Messziről különös színvilágú, absztrakt munkának tűnik – és ezzel nem is tévedünk nagyot –, de ha tudjuk, hogy restaurálás során használt és később feldarabolt üvegpalettákból készültek, rögtön másképp nézünk rájuk. Balogh Csaba műtermében önálló alkotássá álltak össze azok a paletták, amelyekről például a barokk festmények vagy épp Munkácsy Mihály, Aba-Novák Vilmos színei köszönnek vissza. Több száz művész ezernél is több alkotását idézik meg a művész munkái a Reök-palota termeiben egyfajta rejtett módon.Nemcsak az üvegpaletták, hanem az ecsettörlésre használt kendők is megjelennek a falakon – Balogh Csaba különleges tehetsége, hogy az egészen hétköznapi tárgyakat, amelyeket mások kidobásra ítélnének, „átlényegíti" műalkotássá. A székelyföldi otthon is megjelenik a Farkasfog-sorozatán: a jellegzetes farkasfogfaragás és fecskefarok-csapolás motívuma köszön vissza a képeken.Szintén a kidobásra szánt tárgyakkal játszik a Pane per poveri (Szegények kenyere) című installációjával: elektronikai cikkek csomagolását használta a művész öntőformaként. A furcsán ismerős betonelemekből jött létre egy kappadókiai ősi településre, a Csillagok háborújának egyik városára vagy egy elhagyatott ipari negyedre egyaránt emlékeztető alkotás. A Szegények kenyere Budapesten és Veszprémben is járt már, de mindkét kiállításon más elrendezésben láthatta a közönség a folyamatosan bővülő, változó művet.Balogh Csaba organikus és népművészeti forrásokból is merítő absztrakt művészete előrevetíti a geometrikus absztrakció hazai kortárs mesterének, Aknay Jánosnak 2019 februárjában nyíló tárlatát. Balogh nyitott, a közönség egyedi értelmezésére is váró alkotásai érdekesen hatnak a látogatókra: nem olvasható történet, hanem energia árad belőlük, amely a nézőjének képzeletét képes „munkára bírni".(X)