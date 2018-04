Csongrád megyei helyzetkép: Mély a talaj, késik a tavaszi vetés - Több ezer hektárt borít belvíz

Belvízkár



A gazdák a károkat a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján elérhető elektronikus felületen jelenthetik be a „káresemény bekövetkezésétől" számított 15 napon belül. Ezek a gyakorlatban még nem indulhattak el, mivel a belvíz szempontjából az a kár időpontja, amikor a növénykultúrán annak jelei első alkalommal láthatók.

Bagi Ádám: A napos idő és a szél sokat segíthet. Fotó: Karnok Csaba

– A fejtrágyát szerencsére kiszórtuk az őszi kalászosra még a nagy vizek előtt, de akkor is volt egy olyan 7 hektáros terület, aminek csak a felére lehetett a mezőgazdasági géppel rámenni – mondja Bagi Ádám családi gazdálkodó. Elismerte, hogy már korábban is gondolkoztak azon, hogy meg kellene csinálni az alagcsövezést, de a nagy aszályok idején könnyű elfelejtkezni arról, hogy jöhet a belvíz is.Szerinte a talaj-előkészítést hátráltatja a vizes föld, ilyenkor nincs mit tenni, elkerülik a mélyebb részeket, és oda még egyszer majd vissza kell menni. – A kapások, köztük a kukorica vetéséhez az április 5–25. közötti időszak a legjobb, és várjuk a meleget. Mert hiába vetjük el a magot, ha a hideg földben nem csírázik, meg kell várni a 8-10 fokos talajhőmérsékletet – kapunk bepillantást az agrotechnika rejtelmeibe.A sok vízen nem szabad csodálkozni, az átlagos január után, februárban és márciusban 80-80 milliméter csapadék hullott. – Ez több mint a duplája az ezekben a hónapokban szokásosnak – hangsúlyozza Bozóki László, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa.Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén a hét első felében 24,5 ezer hektárt borított víz, ebből 18,1 ezer Csongrád megyében volt. Nálunk a napokban 35 szivattyú megy I. fokú, azaz 12 órás üzemben, míg 12 ilyen berendezés a II. fokozatban, azaz 0–24 órában dolgozik.Rakonczai Tibornak őszi káposztarepcéje, étkezési búzája és őszi árpája van a földeken. – Kedden kezdtem az olyan területeken, ahol magasabb, partosabb, ahol egyáltalán rá lehetett menni a felázott talajra – mondja. A repcénél sem sikerült még kiszórnia a folyékony nitrogént, szerinte az lenne a legsürgősebb. – Le tudom engedni a vizet, megy is a szivattyú, de így is sok helyen áll még a víz, és így nem haladok a talaj-előkészítéssel – hangsúlyozza a gazda.Szurovecz Ernő, a Karotin Kft. agronómusa is pesszimista. – Mi sem bírtuk elkezdeni mindenütt a munkákat, legutóbb azt mondtam, hogy elfér még víz, most már jobb lenne, ha elzárnák a csapot – avat be a gazdálkodás nehézségeibe a szakember. A magágykészítéssel vannak gondok, tavaly ilyenkor már vetették a kukoricát, idén még egy négyzetméteren sem sikerült. Nem elvetni, hanem a magágyat egyáltalán előkészíteni.– Ha belevesszük a permetezni való kultúrákat, akkor a terület 80 százalékán nem tudunk dolgozni – mondja, hozzátéve, hogy a helyzet a napos, szeles időjárással gyorsan javul. Bíznak benne, hogy minél hamarabb elkezdhetik a repce permetezését, illetve a kalászos gabonánál a gyomirtást.Az agrárkamarától megtudjuk, Csongrád megyében a 18,1 ezer hektár belvizes területből 7750 hektár rét és legelő, 3450 hektár a vetés nélküli szántó területe. Víz alatt 5050 hektár vetés áll, míg 1850 hektár az egyéb besorolású terület, például ültetvény. A falugazdászok úgy látják, hogy a saras talajra még jó ideig nem lehet a gépekkel rámenni, így biztosan sok helyen késik majd a tavaszi talaj-előkészítés és a vetés is.