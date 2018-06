Darvasi és Szilasi új kötetei a könyvhéten - Dedikálnak is a Dugonics téren

Meghívás a Rienzi Mariska Szabadidő Klubba című új könyvét Darvasi Szív Ernőként jegyzi, és nem kisebbre vállalkozik, mint hogy megírja a magyarok történetét. A bejövetelüket, a kimenetelüket és a sok fényes és zűrzavaros kalandot, ami e kettő között történt, történik. A magyarok mind költők, így ez voltaképpen a nemzet történetének tankönyve.Ki ne hallott volna már Rienzi Mariskáról! Természetesen sokan nem. De Ady Endréről, az ő szerelméről, akinek a vérbajt is átadta, többen tudnak. Szív Ernő legújabb füzete az ő – Rienzi Mária – szempontjából meséli el férfiak és nők kis dicsőségeit és apró árulásait. Juhász Gyula helyett Sárvári Anna, Karinthy Frigyes helyett Böhm Aranka, Kosztolányi Dezső helyett, nos, helyette többen is hangot kapnak e kötet lapjain, sőt kiderül, mi volt Karády Katalin élete szerepe.Szilasi László legmegrázóbb könyvének címe: Luther kutyái. Viharsarki és szegedi regények, reformkori portréképek megfestése után eddigi legszemélyesebb történetét beszéli el az író. Híres irodalmi példának aktuálisan kézenfekvő volt Karinthy skandináv utazása. Egy halálos betegség fölötti drámai győzelemről szól a regény. Témája a test, amely váratlanul hagyhat cserben bennünket, az elveszett tudat, az érzékelhetetlen idő, a gyógyulás lehetetlensége és csodája. Témája egy család széthullása, illetve egy új fölépülése. Benne van a személyes történelem, szülők és nagyszülők sorsa, a huszadik század traumái, háborúi, békéi, szegénység és túlélési praktikák – ezekről beszélnek a rövidre vágott sorok.A beszélgetés után, 17.30-kor a két író a Líra könyváruház – a szegediek ma is inkább Radnóti könyvesboltként emlegetik – Dugonics téri sátránál dedikálja könyveit.