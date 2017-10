Diákokon csattan a tanárhiány: a szakszervezet ideiglenesen nyugdíjas pedagógusokkal orvosolná a problémát

– Igen komoly tanárhiány van az országban – fogalmazott Galló Istvánné, amikor múlt héten Szegeden járt. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke hozzátette, pontos számok nem állnak rendelkezésre, de az biztos, hogy több mint 180 olyan magyar település van, ahol jelenleg is keresnek tanítót vagy különböző szakos tanárt.

Ennek apropóján megnéztük a Csongrád megyei álláshirdetéseket: mi öt iskola felhívásával találkoztunk.



Szegeden az Alsóvárosi iskolába földrajz–rajz, a Petőfi-iskolába matematika, földrajz, testnevelés szakos pedagógusokat, a Tisza-partiba pedig tanítót keresnek. Hódmezővásárhelyen a Kozmutza Flóra iskolában angol-, a Corvinban magyar nyelv és irodalom szakos tanári állást hirdettek meg. Nem hivatalosan megtudtuk, hogy Szegeden a tanítói állásra van jelentkező, a földrajz–rajz szakos állást pedig már betöltötték. A másik két szegedi iskola vezetőjét lapzártánkig nem sikerült elérnünk. A vásárhelyi magyartanári állással kapcsolatban a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója, Árva-Nagy Sándorné elmondta, az álláshelyet már megpályázták, az elbírálás folyamatban van. Nincs elég gyógypedagógus Igyekeztünk megtudni, van-e máshol is pedagógushiány. A vásárhelyi szakképzési centrumban arról tájékoztattak, hogy nincs betöltetlen pedagógus-álláshelyük, a szegedi szakképzési centrumból, illetve a szegedi tankerülettől viszont nem is reagáltak erre vonatkozó kérdéseinkre. A vásárhelyi tankerület vezetője, Balázs József a témában a Kozmutza-iskola igazgatóját ajánlotta a figyelmünkbe, mert mint mondta, alapvetően a gyógypedagógiai szakterületen van probléma.



– Az angoltanári pályázat még nem zárult le. Az utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető egységes gyógypedagógiai módszertani intézményegységünkbe folyamatosan keressük a gyógypedagógusokat, építjük a utazóhálózatot. A legnagyobb hiány a speciális végzettségű szakemberekből van. Logopédusok, szomato-, szurdopedagógusok és tiflopedagógus hiányzik a rendszerből, őket részben óraadókkal pótoljuk – mondta el Megyesi Istvánné intézményvezető. Hozzátette: ez a szakemberhiány a „szegregált" ellátásban is megmutatkozik, immár két éve, egyre kevesebb ugyanis a pályakezdő gyógypedagógus. Túlterheltek a helyettesítő tanárok – Rétvári Bence, az EMMI államtitkára nemrégiben azt mondta, ismeretei szerint nagyjából ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. Ez a százezres pedagóguslétszámot tekintve már jelentős arány. Ugyanakkor mi azt mondjuk, ha egy tanár hiányzik, már az is gondot jelent az érintett iskolának és a tanulóknak – fogalmazott Galló Istvánné. A szakszervezeti vezető általánosságban elmondta, a szakképzésben a mérnöktanárok és a szakoktatók hiányoznak leginkább. Gyógypedagógusokból is kevés van, különösen a kistelepüléseken lévő óvodákból, iskolákból hiányoznak a logopédiai feladatokat ellátó utazó gyógypedagógusok. De a zeneiskolák is komoly zenetanárhiánnyal küzdenek, az általános és középiskolákban pedig a nyelvtanárokból, számítástechnika szakos tanárokból és a természettudományi tárgyakat tanítókból van kevés.



– Mindennek az a következménye, különösen azokban az intézményekben, ahol 2-3 pedagógus is hiányzik, hogy helyettesítéssel próbálják megoldani a problémát. Ez esetben viszont nincs szakos tanítás, az érintett tanárok pedig rettentően túlterheltek. A napokban hívott fel egy angoltanárnő: ő heti 32 órában tanít. Vagyis nemcsak azért látják a gyerekek kárát a pedagógushiánynak, mert hiányzik az osztályából a matek- vagy énektanár, hanem azért is, mert helyettük egyre fáradtabb pedagógusok tanítják őket. Nem jött be az életpályamodell Gallóné szerint a jelenség oka alapvetően az, hogy a pedagógustársadalom elöregedett. – Az átlagéletkor 46–48 év, és nem jönnek fiatalok a pályára. Bár sokan végzik el az egyetemet, főiskolát, de más hivatást választanak diplomájukkal a kormány ösztöndíjrendszerének ellenére is. És bár tény, hogy megduplázódott a hallgatók száma, ez is csak évek múlva jelenthet majd megoldást a problémára – már ha addigra elég vonzó lesz a pedagóguspálya. Egy pályakezdő ugyanis most azt látja, hogy míg főiskolát végzett tanárként 172 ezer forintot kereshet jövő január 1-jétől, egy érettségivel rendelkező szakmunkás több mint 180 ezer forint bért kap.



A szakszervezet szerint átmeneti megoldásként engedélyezni kellene a nyugdíjasok tovább foglalkoztatását oly módon, hogy fizetésük mellé a nyugdíjukat is megkaphassák. Ezt már tavasszal javasolták a kormányzatnak, érdemi reakció vagy az üggyel kapcsolatos előrelépés azonban azóta sem történt.