Diának, a szegedi lánynak papírja van arról, hogy szexmániás - fotók, videó

Szegedi indulója is lesz a VIASAT3 legújabb párkereső realityjének, az Exek az édenben-nek: a 19 éves Dia két másik lánnyal együtt elsőként költözik majd be a Bali szigetén játszódó valósághow gyönyörű luxusvillájába.A fiatal lány még sosem volt szerelmes, de elég határozott elképzelései vannak arról, mit vár egy kapcsolattól. Úgy fogalmazott, ha valakivel együtt van, az legyen rá nagyon büszke és viselje úgy, mintha egy korona lenne.Az irányító férfiakat szereti az ágyban: falra mászik, ha egy pasi csak fekszik, mint egy bot és azt várja, hogy a nő csinálja a dolgokat.A szegedi lány gyengéje a tetoválás, a borosta és az ing: "Ha ing van rajta, tőlem még retkül is nézhet ki".Dia nem egy érzelgős típus: senki előtt nem mutatja ki a fájdalmát és saját bevallása szerint nem is sír mások előtt. Vajon ez a VIASAT3 műsorában is így lesz?A Bódi Sylvi vezette műsor április 18-án indul. A lányokkal együtt három fiú is érkezik az indonéziai szigetre, de arról egyikük sem tud, hogy hamarosan exeik is csatlakoznak hozzájuk. Nem csoda, hogy a műsorban hatalmas drámák és sírások várhatók, a főnyereményért pedig mindenki ádázul harcol majd.