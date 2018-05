Digitális vállalkozásról a kamarában

Ha szerelőt keresünk, eladunk vagy veszünk valamit, az apróhirdetési újság helyett már a neten tesszük – állást, hitelt, de még társat is online keresünk. Magánéletünkben jórészt már megoldottuk a digitális átállást, a vállalkozások esetében még nagy a lemaradás.



A programon a résztvevők első kézből kaptak tájékoztatást a digitális vállalkozásfejlesztés finanszírozásának lehetőségeiről és a legújabb informatikai trendekről. Az adatkezelés mellett előadások hangzottak el az online számlázás kérdéseiről, valamint a webshophasználat előnyeiről is.



A Modern Vállalkozások Programjának keretében szervezett rendezvény lehetőséget nyújtott találkozásra a szállítókkal, a tanácsadókkal, a pályázatkészítőkkel és hitelt nyújtó intézmények képviselőivel is. Fontos, hogy kizárólag a programban szerezhető meg a „Digitálisan Felkészült Vállalkozás" minősítés, amely 5 százalékos vissza nem térítendő többlettámogatást jelent a vállalkozásoknak a digitalizációt segítő uniós pályázaton.