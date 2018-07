Dínólovaglás, üvöltő T-Rex és hosszú nyakak mindenhol - ilyen a szegedi dínókiállítás - videó

Óriási siker a Móra Ferenc Múzeum dinoszaurusz-kiállítása: egy hete nyitotta meg kapuit a tárlat, és máris túllépte a 10 ezres látogatószámot. Főként kisgyermekes családok, nagymamák-nagypapák és unokák érkeznek megismerkedni a Móra Ferenc Múzeum dinóival.A múzeum előtti dinókkal egész nap fotózkodnak az érdeklődők. Az épületen belül is egész nap nagy a mozgás: nyitáskor még mindig sorok várnak a belépésre, majd egészen zárásig folyamatosan érkeznek a lelkes látogatók.A kiállítás legnagyobb sikere a mozgó-hangot adó T-Rex robot, a felvehető dinoszaurusz-ruha, valamint a kipróbálható "dinó-mobilok".A nagy érdeklődés miatt hosszabbított nyitva tartást vezettek be a Móra Ferenc Múzeumban és a Fekete házban is: minden csütörtökön és szombaton este 8-ig tart nyitva a két kiállítóhely. A múzeumban főként a dinók, míg a Fekete házban a sokmilliárdos értékű ősi arany- és ezüstkincsek várják a látogatókat.