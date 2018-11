Döntött a bíróság: Nem szüntetik meg a Négylépcsősben késelő egyetemista kényszergyógykezelését

A bíróság csütörtök délelőtt hozott ítéletet a Négylépcsősben késelő egyetemista ügyében. Ahogy korábban írtuk: a gyilkosság vádja alól felmentették, de kényszergyógykezelésre ítélték. Az egyetemista a döntés ellen fellebbezett. A csütörtöki döntés értelmében a Szegedi Ítélőtábla helyben hagyta az első fokú döntést, így marad a kényszergyógykezelés. Az indoklásban ugyan elismerték, hogy némi javulás látható az egyetemista állapotában, de nem látják indokoltnak a felmentését. Az ítélet jogerős.

Korábban:

Emberölés bűntettének vádja alól mentette fel a Szegedi Törvényszék 2017. november 7-én N. B. L. vádlottat, és elrendelte kényszergyógykezelését. Az ítélet ellen a vádlott védője jelentett be fellebbezést a vádlott jogos védelem miatt történő felmentése és a kényszergyógykezelés mellőzése érdekében, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára - tudtuk meg a Csongrád Megyei Főügyészségtől: az ügyet lapunk is végigkövette.



2016 februárjának elején adtunk hírt a tragikus esetről: a szegedi Négylépcsős sörözőben szúrt bicskájával halálra egy 36 éves férfit egy Szegeden tanuló végzős joghallgató. A gyilkosság után nem sokkal albérlete közelében fogták el a rendőrök. Jogos védelmi helyzetre hivatkozott, de ismerősei szerint labilis idegzetű volt: a bíróság végül azért nem börtönbe küldte, hanem kóros elmeállapot, paranoid skizofrénia miatt kényszergyógykezelésre ítélték. Ez büntethetőséget kizáró ok.

Nem volt még szóváltás sem

Az I. fokú ítélet szerint a vádlott 2016. február 1-jén este 7 órától együtt szórakozott barátaival az egyik szegedi bisztróban, ahol sört és whiskyt fogyasztott. Innen a zárást követően átmentek egy másik szórakozóhelyre, ahol tovább italoztak.

Ide tért be éjszaka 1 óra 45 perckor B. D. B. sértett két barátjával, és ők is szeszes ital fogyasztottak. Később a vádlott és a sértett beszélgetni kezdett, és ezt folytatták azután is, hogy a sértett barátai eltávoztak a sörözőből. Éjjel 2 óra 50 perc körül a vádlott elővett a zsebéből egy svájci bicskát, majd minden előzetes szóváltás nélkül a bicskát tövig beleszúrta a sértett nyakába, és átvágta annak torkát. Ekkor a sértett a söröző kövezetére esett.

– Hasító mozdulattal átvágta az ereket, a fejbiccentő izmot és a légcsövet is 16 centiméter hosszan. A tanúk látták, hogy a sértett nyakából fröcsköl a vér, perceken belül meghalt, az életét nem lehetett volna megmenteni – ismertette a Csongrád Megyei Főügyészség képviselője a Négylépcsős gyilkosságként elhíresült emberölés borzalmas részleteit a korábbi tárgyaláson.

A tett elkövetésekor a vádlott és a sértett is a közepes-súlyos fokú alkoholos befolyásoltság határán volt.

A szék elborulásának hangjára a sörözőben tartózkodók meglátták, mi történt. Egyikük kicsavarta a vádlott kezéből a kést, és megpróbálta elállítani a vérzést. Ez idő alatt a vádlott felvette a földről a kést, majd távozott a helyszínről. Őt néhány órával később a rendőrség a lakóhelye közelében fogta el. Az időközben értesített mentőszolgálat 2 óra 55 perckor érkezett ki a helyszínre, ekkor már csak a megtámadott halálát tudták megállapítani. A sérülések jellege miatt a sértett életének megmentésére reális lehetőség nem volt.

Ha elengedik, megismételheti, amit tett

A vádlott a bűncselekmény elkövetését az eljárás során mindvégig tagadta, és jogos védelmi helyzet fennállására hivatkozott. Ezt a védekezést a tanúvallomások alapján az I. fokú bíróság elvetette. A nyomozás során készült több igazságügyi pszichiátriai, illetve elmeorvosi szakvélemény alapján megállapítható volt, hogy a férfi a cselekménye elkövetésekor paranoid skizofréniában szenvedett.



Elmebetegsége az elmeműködés olyan kóros állapotával járt, hogy az képtelenné tette őt a cselekménye következményeinek felismerésére, és arra, hogy azoknak megfelelően cselekedjen.

A törvényszék szerint egyértelműen és kétség kívül megállapítható, hogy a vádlott esetében a büntethetőséget kizáró ok – kórós elmeállapot – fennáll, ezért az emberölés vádja alól felmentette. Tekintettel azonban arra, hogy az igazságügyi szakértői vélemények alapján tartani kell attól, hogy szabadulása esetén hasonló bűncselekményt követne el, elrendelték a vádlott kényszergyógykezelését.