Drága városrészeink: Baktó, Újszeged és a belváros

Jó befektetés volt a baktói telek Szűcsné Rója Gizelláéknak: 70 ezer forintért vették, most 30 millióért adhatnák el ráépített házukat. Fotó: Kuklis István

Pontosan 60 millió forintot kellene kölcsönkérnie annak a szerencsés skandinávlottó-nyertesnek, aki szerdán egyedül vitte el a 95 millió forintos főnyereményt, és a hirtelen jött gazdaságtól megrészegülve Újszegeden szeretne új életet kezdeni a városrész jelenleg legdrágább eladó házában, amit 155 millió forintért kínál az Ingatlan Café ügynökség.A legdrágább házakat jelenleg Újszegeden árulják, de a legmagasabb négyzetméterárakra Baktóban és a Belvárosban találtunk. – Harminc éve költözünk Baktóba. Az utcában akkor még alig állt ház, a végén egy kukoricaföld volt. Mi akkor egy dupla telket vettünk a férjemmel 70 ezer forintért. Most nagyjából 30 milliót érhet a házunk – mondta Szűcsné Rója Gizella.

A nyugdíjas asszony a Hídverő utcában lakik. Itt hirdetnek az utca végén eladásra egy 160 négyzetméteres egyszintes, ötszobás luxusházat, amihez egy játszótér és egy 150 négyzetméteres fűtött, tisztítórendszerrel ellátott jakuzzi is tartozik. A luxusház Szűcsnéék ingatlanjánál is jóval többet ér. Tulajdonosa 85 millióért szeretne megválni tőle – így egy négyzetméter 531 ezer 250 forintra jön ki. – A Csongrádi sugárút környékén éltünk korábban. Baktón jobban szeretek élni, de azért itt sem tökéletes minden. A buszvégállomás mellett levő játszóteret például nemrég adták át, de gondozni kellene, most elég elhanyagolt állapotban van – mondta.

Az egyik legolcsóbb városrész Szeged-Kiskundorozsma. – A szüleim is Dorozsmán laktak, én itt születtem. A Kubikos utcában építkeztünk, a telket 60 ezer forintért vásároltuk 40 éve. Édesanyám házát néhány éve adtuk el a közelben, ami a miénkhez hasonló nagyságú, 90 négyzetméteres volt. Mindössze 7 és fél millió forintért tudtam eladni – magyarázta Gyuris Zoltánné Erika . Kiskundorozsmán most 65 ezer 800 és 189 ezer 920 forint közötti négyzetméteráron lehet házat vásárolni. Erika négyzetméterenként 83 ezer 333 forintot kapott édesanyja házáért. Az alacsonyabb ingatlanár azonban nem érdekli, hiszen semmi pénzért nem költözne el a városrészből. – Jó csöndes, és kedvesek a szomszédok – magyarázta.