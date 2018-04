Dübörgött a rock a Dóm téren: 8 éves dobos volt a legfiatalabb zenész a 400 ütős és gitáros között - óriásgaléria

Olasz ötlet alapján hazánkban első alkalommal népszerűsítették ily módon a rock- és az élőzenét. A szombat délutáni villámcsődület lényege az volt, hogy amatőr és profi zenészek együtt játszanak el négy ismert számot. A gitárosok, basszusgitárosok, dobosok és énekesek már kora délelőtt ellepték a Dóm teret, mindenki hozta saját hangszerét, igyekeztek berendezkedni a rockerek. Jöttek Nyírbátorból, Pestről, a Dunántúlról , Bécsből és a Vajdaságból is.- Gitárosok és basszusgitárosok vannak a legtöbben, 220-an regisztráltak eddig. A legnagyobb helyet a dobosok igényelték, hiszen ők teljes dobszerkójukat hozták – magyarázta a SzegedRocks főszervezője Gajda Ferenc . A gitárosok között volt Szibilla Margó is, a hat hónapos kismama – őt már bemutattuk korábban mi is . - Korán reggel jöttünk, fontos volt, hogy az utolsó sorokban legyen helyem, így nem éri nagy hanghatás a kisbabámat – mondta a vagány rocklady, akinek vőlegénye is részt vett a bulin, ő dobolt.A dobosok között találtunk rá a legfiatalabb résztvevőre, a 8 éves Balog Álmosra, aki Szentesről érkezett. Négy éves kora óta dobol, szülei nem zenélnek, Álmos kedvéért jöttek el Szegedre. - Természetesen dobos szeretnék lenni, a Mystery Gang a kedvencem, az itt eljátszottak közül pedig a Billy Idol – meséli, miközben még a próbák előtt rögtönzött bemutató tart az ott lévőknek.Üde színfolt volt a dobosok első sorában, egy kongán játszó fiatalember, aki a Vajdaságból érkezett, felszerelését nem tudta elhozni, ám a rendezvényről nem akart lemaradni.A flashmobra rengetegen voltak kíváncsiak, az örömzenélést meg is örökítették, számos kamera rögzítette. Az eseményt Botka László , Szeged polgármestere és Kakas Béla , a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke nyitotta meg. Ő színpadról a leérve a dobok mögé ült, mint mondta, kerek 50 éve vett először dobverőt a kezébe, nem maradhatott ki az örömzenélésből.Szeged szívében először két magyar szám csendült fel, a Tankcsapda 2000-es első kislemezéről az Ez az a ház, valamint a szegedi Sun Citytől a Nem izgat. A nemzetközi dalokat is egy úgynevezett bejátszó zenekar játszotta fel, őket követték a résztvevők. Billy Idol White wedding és Blur Song 2 címet viselő dalát a szegedi Czutor Zoltán énekelte el a Dóm téren. Az énekesek a színpad előtt álltak, egy mikrofon mögött többen, míg a többi hangszer képviselői szekciókra osztva zenéltek Szeged legismertebb terén.Délután és este koncertekkel szórakoztatták a közönséget, fellépett többek között a Nyers, a Gypo Circus és a Gőzerő is.