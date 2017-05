Eddig nem bántott senkit a Neptun

Április 26-án élesítette a Szegedi Tudományegyetem a régi Egységes Tanulmányi Rendszert (ETR) felváltó Neptunt, és ezzel az utolsók között állt át az ország jelentősebb felsőoktatási intézményeiben már futó alkalmazásra. A két rendszer közötti váltást már tavaly szeptemberben elkezdték a szakemberek, hogy április végére egy háromhetes adatáttöltés és ellenőrzés után használhassák.Bár az ifjúságnak nem kellene félnie az újtól, a Neptuntól tartottak, még egy hamvába holt tüntetés is szerveződött a rendszerváltozás ellen. Azóta túl vannak az első igazi főpróbán, május 8-án megkezdődött és azóta is tart a hallgatók vizsgára jelentkezése.– Hétfő este, pontban 20 órakor jelentkeztem a vizsgákra, és rendben ment – mondja az SZTE Gazdaságtudományi Karára járó Kiss Kamilla, hozzátéve, hogy ezúttal minden tárgyat sikerült úgy felvenni, ahogy tervezte. Kiderült, korábban előfordult, hogy kevesebb mint egy perc alatt elkelt egy jó időpont, de ez nem a két rendszer különbözősége miatt történt.– Nemcsak a vizsgajelentkezésre használtam eddig a Neptunt, az oktatómtól is kaptam már rajta üzenetet, és azzal sem volt problémám – mondja. Az ugyancsak GTK-s Kis Evelin sem veszett még össze az új tanulmányi rendszerrel.Egy nevét nem vállaló jogásznak viszont volt már rossz élménye, vizsgára jelentkezett volna, ám a rendszer kiírta, hogy tandíjelmaradása van, miközben addigra már befizette – és nem csak ő járt így. A munkaügyi szakon államvizsgára készülő Cseh Szabina laptopja és évfolyamtársai körében kávézott az Ady téren.– Ugyanolyan, mint az ETR, semmi gondom nem volt vele eddig, sőt, nekem talán egyszerűbb is néhány dologban – mondja.– A Neptunra történő átállás során adatvesztés nem történt, az apróbb problémákat felhasználói visszajelzések alapján kezeljük, ilyen volt például az elismeréssel teljesített kurzusok jóváírása – összegzi az első tapasztalatokat Matijevic Rita . Ugyancsak megszüntették azt a problémát, amit az a diák jelzett, akinek tandíjelmaradás miatt dobta vissza a jelentkezését a rendszer. Megtudtuk, a vizsgára jelentkezés ugyanúgy lépcsőzetesen és kari bontásban történik, mint az ETR-ben. – A beállítások finomítására még szükség van annak érdekében, hogy a több kart érintő közös kurzusoknál valamennyi hallgató egy időben kezdhesse meg a jelentkezést – mondja az SZTE oktatásszervezője.– Az átállás a félelmek ellenére zökkenőmentesnek tűnik, én nem találkoztam adatvesztéssel, és eddig leállással sem, bár előfordult, hogy nehéz volt elérni a rendszert – von gyorsmérleget Sándor Klára. A BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője elsősorban a vizsgák meghirdetésére és a jegybeírásra használta a Neptunt, de belenézett már csaknem minden funkcióba. Az első benyomásai jók, talán azért is, mert a sok ijesztő hír miatt rosszabbat várt.