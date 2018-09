Egy helyre költöztetik az iratokat - Az ország legmodernebb levéltári raktára lesz a szegedi

Biernacki Karol igazgató szerint alapelv, hogy levéltárt sosem költöztetnek ki a belvárosból. Fotók: Frank Yvette

A kivitelező hamarosan végez a bontási munkálatokkal a volt körzeti tévéstúdió épületében.

A Csongrád Megyei Levéltár szegedi központjában a város és a környező települések iratai mellett az egykori Csanád vármegye dokumentumait is őrzik, ami összesen mintegy 8500 iratfolyómétert tesz ki.A központban ebből 1000 iratfolyóméter fér el, a többi három bérelt raktárban várja, hogy új helyre kerüljön. A külső raktárbázisokat hamarosan egy épületbe költöztetik, várhatóan jövő év tavaszára elkészül a Kálvária téren, a volt regionális MTVA-székházban hazánk egyik legmodernebb levéltári raktára. Évtizedek óta megoldatlan volt a helyzetük, így az utóbbi években már nem tudták átvenni az anyagok egy részét, mert egyszerűen nem tudták hol tárolni.Ezzel a fejlesztéssel azonban nem szűnik meg a központ. A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának igazgatója, Biernacki Karol lapunknak elmondta, alapelv, hogy levéltárt sosem költöztetnek ki a belvárosból, fontos, hogy a kutatók és az egyetemisták által könnyen megközelíthető, központi helyen legyenek. Szegeden ideális a helyzetük, hiszen egy épületben vannak a Somogyi-könyvtárral, közel van az egyetem és a középiskolák is. Az őrzött iratok egy része azonban elkerül tőlük, például az egyetemi anyagot átveszi a Szegedi Tudományegyetem, míg az egykori Torontál vérmegyét érintő anyagokat Makóra szállíttatják.– Két éve megkerestem a helyi képviselőket, a kormányhivatalt vezető Juhász Tündét, a parlamenti képviselőket, köztük B. Nagy Lászlót, és végül Lázár János volt, aki akkor még a Miniszterelnökség vezetőjeként sokat segített. A makói levéltár 123 millió forintból újulhatott meg, a szegedi raktárra pedig a központi költségvetésből különítettek el forrásokat. Mivel jelentősen megdrágultak az építési beruházások, a Magyar Nemzeti Levéltár további nagyjából 100 millióval járult hozzá a több mint 560 millió forintos projekthez – részletezte Biernacki Karol.A több mint 3200 négyzetméter hasznos alapterületű volt regionális MTVA-székházban a kivitelező lassan végeza bontási munkálatokkal. Eltűnik a válaszfalak többsége, a földszinten úgynevezett tömör raktárt alakítanak ki, de mindkét emeletre is iratok kerülnek. Az igazgató elmondta, speciális polcrendszert építenek be, amely ujjlenyomattal működtethető, így csak a valóban illetékesek férnek hozzá a tárolt anyagokhoz. Az emeleten befalazzák az ablakok többségét, és szintén raktározásra használják a terület legnagyobb részét. A földszinten kutatóhelyiség és irodák is lesznek, restaurátori műhely, míg az emeleten vendégszobát is kialakítanak, hogy megfelelő szállást tudjanak biztosítani a Szegedre érkező kutatóknak.Biernacki Karol elmondta, az új raktár befogadókapacitását jól szemlélteti, hogy az összes megyei levéltári anyag elférne benne. Ám nem ez a cél, hanem az, hogy a következő 30-40 évre biztosított legyen a szegedi anyagok megfelelő tárolása.