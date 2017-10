Egy játszótér mellett csavarta ki a vihar a hatalmas fát Mórahalmon, még kétezer ügyfél áram nélkül - galéria

Közleményükben azt írják, Szeged régióban kétezer, Baja régióban ezer körüli a villamosenergia-szolgáltatásból kiesett ügyfelek száma, Kecskemét térségében 9500 ügyfélnél szünetel a szolgáltatás. Öttömösön és Ruzsán aggregátort biztosítottak az áramellátáshoz.

A vasárnapi viharban a Démász ellátási területén - Békés, Bács-Kiskun, Csongrád megyékben és Pest megye déli részén - húsz villanyoszlop dőlt ki és megszámlálhatatlan helyen zuhant fa vagy faág a villamos hálózatra. Vasárnap délután óta több ezer telefonos bejelentés érkezett közvilágítási hibáról és egyedi háztartások áramellátási zavaráról - teszik hozzá.

Hétfő délutánra hetvenezer ügyfélnél sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást a vasárnapi vihar után, jelenleg tizenháromezernél kevesebben vannak áram nélkül - tájékoztatott hétfő délután a Démász.A középfeszültségen keletkezett hibák felszámolása jól halad, a legkritikusabb időszakban egy időben 85 ezer ügyfélnél szűnt meg az áramszolgáltatás, hétfőn kora délutánra ez a szám 13 ezer alá csökkent. A kisfeszültségen keletkezett problémák száma azonban olyan mértékű, hogy a teljes helyreállítás több napot is igénybe vehet - írják.A gallyazást végző partnerek jelenleg a leszakadt ágak és hálózatra dőlt fák eltávolításával segítik a villamos szakemberek és a katasztrófavédelem munkáját a tömeges üzemzavar felszámolásában. A hálózatszerelő munkatársak pedig a hálózati helyreállítási munkákban, oszlopcserékben vesznek részt.Makó térségéből a legtöbb bejelentést, szám szerint 12-t Földeákról kapta a katasztrófavédelem. Emberéletben nem esett kár, de a szél tetőcserepeket vitt el, fákat és kerítéseket döntött ki. A falu polgármestere, Hajnal Gábor lapunkat úgy tájékoztatta, a helyi önkéntes tűzoltók és az önkormányzat közmunkásai is segítenek a károk elhárításában.Szentes és Csongrád térségét elkerülte a nagy vihar. Az áram egy időre több helyen is elment. Volt, ahol a kábeltévé is akadozott, de a hibák viszonylag hamar megszűntek - tudtuk meg olvasóinktól. A környékben több helyen apró jég is esett, például Mindszenten, de nem okozott kárt.Vásárhelyről a vasárnapi vihar miatt hétfő reggelig 8 riasztást kaptak a tűzoltók, és hogy „ne unatkozzanak" 7 esetnél segítettek szegedi kollégáiknak. A Kertvárosban, a Fórum ABC közelében tövestől dőlt ki egy fa – a gyökerei a járdát is megemelve szakadtak el –, a Szabadság tér 82. számú háznak a viharos szél megbontotta a tetejét. Több helyen padokat is megrongált Vásárhelyen, illetve ideiglenes táblákat és kukákat borogatott. A városból kivezető utakon több helyen útra dőlt fák nehezítették, akadályozták a forgalmat, például a Csomorkányi úton kettő is, a Makói úton és a 47-esen, Kútvölgynél, valamint az Ady Endre utcán. Hódmezővásárhely és Kútvölgy között a vasúti sínre is fa dőlt, emiatt egy ideig szünetelt a vonatforgalom. A környéken, Mártélyon a Községház utca 1. szám előtt dőlt fa az úttestre.Az elsődleges információk szerint jelentősebb anyagi kár és személyi sérülés sem történt Vásárhelyen és környékén.– Ruzsán még mindig nincs áram – jelezte hétfő kora délután olvasónk. Halas Péter elmondta, vasárnap este óta nincs áram, hétfő reggel óta pedig vizük sincs. A nagy ABC sem nyitott ki a faluban. Sánta Gizella polgármester hétfő kora délután elmondta, az egész faluban nincs még áram. A közel háromezer lakosú Ruzsán szünetelt a vízszolgáltatás is. – Folyamatosan tartom a kapcsolatot a Démásszal, azt mondták dolgoznak a hiba elhárításán. Az áramszünet és a vízhiány a 110 fős bentlakásos idős otthonunkat sújtja a leginkább – mondta a polgármester.A mintegy 800 lakosú Öttömösön hétfő kora délután kapcsolták vissza az áramot. – Vasárnap délutántól szünetelt az áramszolgáltatás az egész faluban – mondta Dobó István. A polgármester elmondta, vízszolgáltatás sem volt, mert a víztoronyba elektromos szivattyúkkal tornázzák fel a vizet. Az Alföldvíz aggregátorokkal felpumpálta a vizet, és megtöltötte a hidroglóbuszt. – Ez körülbelül egy órába telt, s utána mentek Ruzsára, mert ott ugyanez a helyzet, aztán megint jönnek vissza hozzánk, amíg nem normalizálódik a helyzet – mondta Dobó István.A vasárnapi iszonyatos szél után szembesült mórahalmi olvasónk a vihar igazi erejével: egy játszótér mellett gyökerestől csavart ki egy fát az ítéletidő. A játszótér a képek alapján megúszta, és szerencse, hogy este történt a baleset és senki nem volt a játszótéren.

A Katasztrófavédelem közleménye szerint a vasárnapi több mint száz lakossági bejelentést hétfőn délelőtt újabb 29 segélyhívás követte. A műszaki mentéseket hétfőn délelőtt főként Szeged, Csengele, Makó, Kübekháza, Zsombó és Mórahalom településein végezték el a tűzoltók. A legtöbb esetben a kidőlt fák és a lehasadt faágak akadályozták a közút forgalmát, több helyen pedig az épületre vagy távvezetékekre dőlt fák törzsét és ágait távolították el a tűzoltók.

Több lakóházban a tetőszerkezetet is megrongálta a viharos erejű szél, volt ahol a cserepeket, máshol a bádoglemezeket sodorta le a vihar - tudatta Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Hozzátette, a vihar kapcsán hétfő délig összesen 137 esetben riasztották az egységeket Csongrád megyében. A hivatásos rajok munkáját az önkéntes tűzoltók is segítették. Címről címre haladva végezték a károk felszámolását, amely várhatóan hétfőn, a kora délutáni órákban fejeződik be. Személyi sérülésről sem vasárnap, sem hétfőn délelőtt nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelem szegedi főügyeletére.

Gomolyfelhős, napos idő várható, futó zápor bárhol előfordulhat, a hegyekben hózápor sem kizárt. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, napközben viharossá fokozódik. Estére kiderül az ég, mindenütt megszűnik a csapadék. A szél is mérséklődik, de helyenként erős lökések ekkor is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 fok körül alakul. Késő este 0, +5 fok valószínű - ezt mondja mára az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése Bordányban éttermünk udvarán (Vadgesztenye étteremben) egy 30 éves nyárfa dőlt ki gyökerestől, ami özel 20 méter magas volt. Egy autóra dőlt rá, amit még nem tudtunk kiszabadítani, és elszakította a villanyvezetéket is - tudatta Kordás-Nagyapáti Emese lapunkkal.A Katasztrófavédelem tegnapi összefoglalója szerint nem kímélte megyénket a tegnapi erős szél.Kigyulladt egy családi ház egyik helyisége vasárnap kora délután. Hódmezővásárhelyre, a Zrínyi utcába riasztották a város hivatásos egységeit. A tűzoltók több vízsugárral kezdték meg az oltást, melynek köszönhetően a tűz nem terjedt át a lakóépületre. A tűzesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.A kora délutáni órákban érkeztek meg az első, viharos széllel kapcsolatos lakossági bejelentések a szegedi főügyeletre. Éjfélig összesen száznyolc műszaki mentést végeztek el a megye hivatásos és önkéntes egységei. Csaknem az összes településről érkezett segélyhívás, a legtöbb bejelentést Szegedről és környékéről fogadták az ügyelet munkatársai. Negyvenhárom esetben riasztották a tűzoltókat úttestre, járdára dőlt fákhoz. További huszonhárom esetben a kidőlt fák és a leszakadt faágak a távvezetékeket is leszakították vagy megrongálták. A viharban huszonnégy lakóépület rongálódott meg, három járműben pedig komoly károk keletkeztek. Személyi sérülésről nem érkezett hír a katasztrófavédelem szegedi főügyeletére. A viharkárok felszámolását hétfőn is folytatják a tűzoltók, a lakossági bejelentések a délelőtti órákban is folyamatosan érkeznek a 112-es segélyhívóra Csongrád megyéből.