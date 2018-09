Egymástól tanul autista és egészséges gyermek - Országosan egyedülálló program működik a Felsővárosi óvodában

A szegedi Felsővárosi Óvodában 2013-ban kezdték az autizmussal élő gyerekek integrált nevelését.A program célja az volt, hogy ezek a kicsik egészséges kortársaik mellett szocializálódjanak és tanulják meg az önellátás alapjait. A program olyan sikeres lett, hogy idén az addigi négy csoportot kettővel ki kellett bővíteni, ugyanis immár 16 autista gyerek jár az intézménybe.– A város összes önkormányzati fenntartású óvodájából hozzánk irányítják az autizmussal élő kicsiket – mesélte Aranyné Bíró Éva tagóvoda-vezető, aki kiemelte: az elmúlt évek tapasztalatai alapján az intézmény tökéletesen felkészült a gondozásukra.– Az országban egyedülálló módon nálunk nem utazószolgálat látja el heti néhány órában a fejlesztő feladatokat, hanem egy gyógypedagógus és öt gyógypedagógiai asszisztens főállásban dolgozik ezen. Komplex gyógypedagógiai terápiát tudunk tehát biztosítani, amely az óvodai nevelés minden napján, annak minden órájában jelen tud lenni.A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy az autizmussal élő gyerekek ugyanúgy részei az összes óvodai foglalkozásnak, mint egészséges társaik. Az intézményt azonban úgy alakították ki, hogy az megfeleljen az ő igényeiknek is.– A mosdóban például ábrák mutatják, hogyan kell kezet vagy fogat mosni – mutatta Halkai Gabriella gyógypedagógus. – Ez egyébként nem csak az autizmussal élőknek segít, hanem a legkisebbeknek is, akik újonnan érkeznek az intézménybe. Az óvónők megtanulták a rövid, tömör utasításokat, amelyeket használniuk kell, a nem beszélő autizmussal élő gyerekek pedig a kezünkön viselt karkötő ábráin mutathatják meg a felnőtteknek, miben kérnek segítséget.Az intézmény napirendjében is alkalmazkodik a speciális igényű gyerekekhez: mivel az autizmussal élők hamarabb elfáradnak, bármikor lehetőségük van lepihenni a csoportszobákban. Azoknak viszont, akik még az ebéd utáni alvás idején sem hajlandók lefeküdni, külön helyiséget biztosítanak. Az óvónők nem beszélgetnek arról a gyerekekkel, hogy a különböző csoportokban melyik gyerek nem egészséges, tapasztalatok szerint viszont ez nekik nem is számít. – Akin látják, hogy segítségre van szüksége, annak segítenek – mesélte Aranyné Bíró Éva. – Így a kicsik szinte egymástól tanulnak, aminek köszönhetően sok autizmussal élő gyerek tőlünk integrált iskolába mehet. Ez pedig nagy segítség számukra, hiszen sokkal jobban fejlődnek, mint egy szegregált intézményben.Az intézmény egyébként az egészséges gyerekek számára is hasznos, hiszen akik ilyen környezetben nőnek fel, kutatások szerint sokkal empatikusabbak lesznek, mint azok, akik nem találkoznak gyermekkorukban a mássággal.