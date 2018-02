Egyre erősebb a migrációs nyomás a szomszédban

Nem akarnak Romániában maradni

A tavalyi adatok alapján jelenleg körülbelül 8-9 ezer migráns várakozhat Szerbiában, akik készek arra, hogy útnak induljanak akár Románia, onnan pedig Magyarország, Csongrád megye felé – közölte lapunkkal a Migrációkutató Intézet. Ahogy térképünkön is látható, Romániában jelenleg 4-5 ezer migráns tartózkodhat, akik szabadon mozoghatnak az országban. Őket a már létező, Fekete-tengerhez közeli menekülttáborokban helyezik el, de általában el sem foglalják a helyüket, hanem elindulnak a magyar határ felé.Ezek a táborok egyébként szinte teljesen üresek. Hogy miért, azt mutathatja, hogy a magyar határ közelében határsértési kísérleten tetten ért bevándorlók szinte kivétel nélkül olyanok, akik Romániában menedéket kértek, és ott nyilvántartásba vették őket, de nem akarnak az országban maradni, hanem Csongrád megye felé veszik az irányt. A román határrendészet regionális illetékese szerint a román–magyar határon megháromszorozódott a migrációs nyomás. Az esetek többségében pedig olyan határsértőket fognak el, akik korábban már menedéket kértek Romániától.

Csongrád megye felé tarthatnak

A Balkánon most 80-90 ezren tartózkodhatnak

A fokozódó migrációs nyomásra készülhet a romániai katasztrófavédelem, ugyanis – ahogyan korábban megírtuk – a szervezet 36 menekülttábor kialakításához szerez be konténereket. Ezt az Adevarul című bukaresti lap írta Cristian Radu ezredesre, az országos katasztrófavédelmi főfelügyelőség parancsnokhelyettesére hivatkozva.A parancsnokhelyettes szerint egy-egy táborban 200 migránst tudnának elszállásolni, azaz ha csak annyian érkeznek majd Romániába, mint ahányan a konténerekben elférnek, akkor is több mint hétezer illegális határátlépőre számítanak a román hatóságok. A parancsnokhelyettes azt is elmondta, hogy a mobil konténertáborok jelentős részét a Bánságban, Temes és Krassó-Szörény megyében, azaz a magyar határhoz meglehetősen közel állítják majd fel. Az azonban szinte kizárt, hogy a bevándorlók ezekben a táborokban maradnak, hiszen a Fekete-tenger mellől is útnak indultak Magyarország felé.Nógrádi György szerint egyébként a románok alapvető célja a román–szerb határ védelme, ugyanis ha ezt nem tudják biztosítani, esélyük sincs, hogy bekerüljenek a schengeni övezetbe. Ráadásul ha ez nem sikerül nekik, akkor lesz szükség a magyar határon a beavatkozásra, erről azonban „még nem beszél a politika" – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő.Jelenleg két migrációs fővonal van, az egyik a Földközi-tenger, a másik pedig Törökország felől. A Migrációkutató Intézet szerint a Balkánon a tavalyi adatok alapján most 80-90 ezer migráns tartózkodhat, többségük a kelet-mediterrán útvonal fő európai belépési pontját jelentő Görögországban. A rövidesen beköszönő jó idő azonban ezen is változtathat, hiszen az időjárási viszonyok javulásával általában többen kísérelnek meg Európába jutni.