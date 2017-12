Egyre felejtősebb a fehér karácsony, de ma hideg lesz

Nem valószínű, hogy ilyesmit látunk karácsonykor. Fotó: Farkas Judit

, szerdán az ország nagy részén még folytatódik a száraz idő. Az Alpokalján és északkeleten, keleten lesz több felhő az égen, ebből kifolyólag főként ezeken a tájakon fordulhat elő hószállingózás. Éjszakára mínusz 5 fokot jósolnak Szeged környékére, de ne panaszkodjunk, az Északi-középhegységben mínusz 9-10 fok is lehet hajnalban. Napközben is csak -2, +3 fok várható, nálunk 1.Ejtsünk pár szót arról is, ami oly sokunkat foglalkoztat, de úgy néz ki, megint hiába:. Holnap napközben északnyugat felől melegfrontfelhőzete borítja be hazánkat,, ezt a Dunántúlon havas eső, eső, ónos eső válthatja fel. Azt jósolják, nem érdemes nagy csapadékra számítani, de péntekre virradóra kialakulhat 2-3 centis hóréteg. Főként északon és keleten, de hátha eltévednek a felhők.

Kialakulását elősegíti az, ha egy anticiklon alakul ki Nyugat- Északnyugat-Európa felett. Ennek hatására az enyhébb óceáni légtömegek nem érik el a Kárpát-medencét, ugyanakkor az óramutató járásának megfelelő irányban forgó anticiklon hideg, sarkvidéki eredetű levegőt szállít hazánk térségébe. Ha ez a hideg légtömeg találkozik a Földközi-tenger felől érkező nedves levegővel, akkor megfelelő hőmérsékleti körülmények mellett havazás alakul ki Magyarország területén.

Sőt: az utóbbi 100 évben csak 15 alkalommal fordult elő, hogy országszerte minimum 5 centiméteres hótakaró volt az ország nagy részén az ünnep mindhárom napján - pedig mind úgy emlékszünk, hogy gyerekkorunkban minden évben hó borította a tájat.

Nos, ez a kicsi hóréteg fog elolvadni legkésőbb vasárnap, szenteste napján, ugyanis a fagyos reggel után napközben melegfront érkezik. Legfeljebb a keleti, északkeleti határ mentén és az Északi-középhegység magasabb csúcsain boríthatja még hó a vidéket, amikor megjön a Jézuska.Egyébként nem csak nekünk szívügyünk, hogy hó borítsa a tájat az ünnepen, a wikipédia is szócikket szentelt a fehér karácsonynak. Abból tudtuk meg, hogy a fehér karácsony nem mindenütt ugyanazt jelenti. Néhány országban annál szigorúbb szabályoknak kell megfelelnie az igazi „fehér karácsonynak", mint hogy karácsony napján bizonyos mennyiségű hó fedi a talajt. Az Amerikai Egyesült Államokban például karácsony reggelén, reggel 7 órakor legalább egy hüvelyk, azaz 2,5 centiméteres hónak kell borítania a talajt - jó kérdés, hogy hívják azt az állapotot, amikor csak kétcentis a hó, de minden fehér. Lehet, hogy kanadai fehér karácsonynak, ugyanis Kanadában a hivatalos álláspont szerint ehhez elég a kétcentis hótakaró.Nálunk 2002-ben fordult elő utoljára, hogy december 24-én este országrésznyi területet fedett hótakaró.: ne fájdítsuk tovább a szívünket, lapozzunk a névnapokhoz!Ma köszöntjüknevű rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket. Mivel Bojtorján napja van, kihasználjuk az alkalmat, hogy beillesszük ide a Csiribiri című dalt - ha már felmerült a gyerekkor a fehér karácsony kapcsán.