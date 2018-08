Egyre gazdagabb a vega választék Szegeden - Sok helyen lehet már kapni növényi tejet is a kávé mellé

Vega vagy vegán?



Vegetáriánusnak lenni annyit tesz, hogy nem fogyaszt az ember sem húst, sem halat. Utóbbi fogyasztása azonban kényes és vitatott téma, mondván, a halak idegrendszere nem annyira fejlett, így nem érzik a fájdalmat, amikor kifogják, elkészítik őket. Aki vegán, az se húst, se állati eredetű terméket nem fogyaszt. Így értelemszerűen a vegánok nem esznek sem tejterméket, sem pedig tojást. Megosztó a mézfogyasztás kérdése, mivel állati közreműködéssel jön létre, de virágporból van.

A szegedi Palánta Salátabár sokak kedvenc helye. Legtöbben az ABBA-salátát fogyasztják, amit hús helyett tofuval is lehet kérni. Képünkön is ezt készítik. Fotó: Karnok Csaba

Már nincsenek akkora bajban azok, akik Szegeden szeretnének húsmentesen ebédelni. Egyre több étterem biztosít vegetáriánus menüt, de a vegánok is örülhetnek, mivel ez év februárjától megnyílt az első állati eredetű termékektől mentes bisztró.A Vegazzo Vegan Bistro & Juice Bar a belvárosban található, több napi menüt kínálnak 1290 forintos áron. Az Őrangyal Gasztroháznak – akik indiai és magyar konyhában utaznak – szintén van reform vegán menüje, bár ők elsősorban a vega vonalat erősítik. Utóbbi olcsóbb, 950 forint, a vegán menü pedig a Vegazzo árával arányos, és lehet kérni gluténmentesen is. Igaz, augusztus 6-án nyit ki újra, de a Fittanyuka Menü & Sütibár is biztosít vegán opciókat. Az ő menüjük picivel drágább, 1590 forint.A PizzaGuru sem hagy cserben, sütnek növényi sajtos, húsmentes finomságokat. Szintén pizzafrontnál maradva a Zero is tárt kapukkal vár, bár ők csak vegetáriánus pizzát árulnak, de van még vega hambijuk is. A hamburgerfanatikusok bátran betérhetnek a Baan’s Kitchenbe is, hiszen készítenek vegán burgert tofuval, céklasalátával, hagymalekvárral és pestóval. Saláták terén a Palánta Salátabár és a Zöldlevelecske emelhető ki, mivel ők csak erre fókuszálnak. A Trója is jó választás. Olcsó, ugyanakkor sokak kedvence a falafelük, mind pitában, mind tortillában, emellett nyolc húsmentes salátájuk is van.A könnyed kávézásokhoz is egyre többen járulnak hozzá. Sok helyen lehet már kapni növényi tejet a koffeinadag mellé. A Cafe Freiben, a Starbucksban és a Costa Coffeeban is már alapnak számít, de az egyetemisták kedvenc helye, a Nyugi Kert is kínál ilyen opciót egy ideje. A Hét Kávézó és a Kék Elefánt szintén.