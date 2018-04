Életmentő ingyenes tetoválás cukorbetegeknek - Nagy az érdeklődés: egy hét alatt tucatnyian jelentkeztek érte Szegeden

Fotó: Török János

– Hároméves korom óta 1-es típusú cukorbeteg vagyok. A Facebookon találtam rá erre a kezdeményezésre, és nagyon örültem neki – mesélte Talpai Barbara. A 23 éves szegedi lány a városban az elsők között van, akik már viselik a diabétesz tetoválást, amely életük végéig jelzi a külvilág számára betegségüket. – Bevallom, egy pillanatra nekem is eszembe jutott, amin sokan aggódnak, vagyis hogy ez megbélyegzés, de aztán rájöttem, hogy ennél sokkal fontosabb, ha egyszer rosszul leszek, ez a tetoválás megmentheti az életemet. És annál fontosabb nincsen.A tetoválás ötlete Marton Istvántól származik, aki Németországban él. Célja az volt, hogy ha egy cukorbeteg eszméletlen állapotba kerül, és nem képes tájékoztatni a környezetét betegségéről, a segítségére sietők rögtön tudhassák, mi a baj. A pulzust ugyanis a bal karon mérik, így egyből szembetűnő lesz a csuklóba ütött minta. Az egységes rajzot már 7 országban alkalmazzák, néhány hete pedig hazánkban is lehet igényelni a 16 éven felülieknek. Az akcióhoz csatlakozó szalonok ingyenesen készítik el ezeket.– Egy hete foglalkozok a cukorbeteg tetoválásokkal. Eddig 3 vendégem kapott ilyet, tízen pedig várólistán vannak – mesélte Nagyváti Ákos, a szegedi Ruthless Tattoo tulajdonosa. Mint mondta, alkalmanként nagyjából 3000 forintjába kerülnek ezek a munkák, de úgy érezte, amíg ez belefér, nincs oka, hogy ne segítsen így a betegeken. – A testvérem is cukorbeteg, pontosan tudom, milyen könnyen összetéveszthető egy részeggel a rosszullétre panaszkodó diabéteszes. Éppen ezért hasznosnak tartom ezt a kezdeményezést, és nem volt kérdés, hogy az elsők között csatlakozok hozzá.Nagyváti Ákos elmondta, bár a felkerülő minta, vagyis a kék kör és a „diabetic" szöveg mindenhol egységes, arra van lehetőség, hogy a diabétesz típusát ne tüntessék fel. Ezt azonban eddig senki nem kérte. – Nagyjából fél óra alatt készül el, és az eddigi visszajelzések pozitívak. Az első ügyfelem például olyan volt, aki még soha nem tetováltatott, és amellett, hogy tetszett neki a végeredmény, azt is mondta, nem fájt annyira, mint amire számított.