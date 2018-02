Elgázolt kedvencet pótol Kormi, a tűzoltómacska

Dávid Gyorsan összebarátkozott Kormival. Fotó: Karnok Csaba

"Néhány napja egy kismacska a Szegedi Tűzoltóságon keresett új otthont. A nagy forgalom miatt viszont a testi épsége folyamatos veszélyben forog, ezért aki be tudná fogadni, jelezze" – tették közzé a szegedi tűzoltók kedd reggel a felhívást a Facebookon. A koromfekete nőstény valóban nem volt jó helyen, vonuláskor ugyanis a tűzoltók nem tudnak odafigyelni az autókhoz képest apró jószágra. A felhívás azonban szinte azonnal célt ért: a macskát már délután szerető gyermekkarok ölelték körbe új otthonában.

– A saját cicánkat hétfőn ütötték el – mesélte Szandai Mónika. – Valamelyik szomszéd macska kergette ki az útra, éppen egy autó elé. Szerencsére mi nem láttuk a balesetet, ismerőseink szóltak, miután már a tetemet is eltakarították. A négyéves kisfiam, Dávid azonban így is nagyon sírt, amikor elmeséltük neki, hogy egy csúnya autó elütötte.A családnak több tűzoltó ismerőse is van, a szegedi tűzoltók Facebook-oldalát azonban teljesen véletlenül, éppen kedden jelölték be. Ott látta meg Mónika a macskáról szóló felhívást, és azonnal jelentkezett is, hogy szívesen magához venné.– Dávidért már úgy mentünk el az óvodába, hogy ott volt az autóban a cica is. Nagyon boldog volt, hogy újra van, amit szeretgethet – mesélte az édesanya. Hozzátette: a macska eredetileg a garázsban kapott helyet, de már másnap a teraszra költözött. – Ennél beljebb viszont nem kerül a házba – nevetett.Az új kedvenc a tűzoltók tiszteletére a Kormi nevet kapta. Egyelőre csak annyit tudnak róla, hogy ugyanúgy kislány, mint Dávid előző macskája. A korát az állatorvos állapítja majd meg pénteken.