Elindult a tanév a Gál Ferenc Főiskolán - fotógaléria

Elmondta, idén 499 elsőéves hallgató kezd a főiskolán, a teljes hallgatói létszám 1500. A köznevelésben rajtuk kívül 900 gyerek tanul még az intézményben.

A 88. tanévet nyitották meg péntek délelőtt a Gál Ferenc Főiskolán. A központi ünnepségen az intézmény négy karának, az egyházmegye, a Szegedi Tudományegyetem, a fegyveres testületek képviselői és néhány politikus is részt vett.Kozma Gábor rektor beszédében azt mondta, tavaly családnak nevezte a főiskolát, amely idén bővült is: a békéscsabai gazdasági kart idén februárban fogadták be, a szarvasi kollégiumot tavasszal, és hamarosan a békéscsabai kollégium is ide tartozik majd.A tanévnyitó vendége volt Hegyi László államtitkársági főtanácsadó is. Ő arra emlékeztetett, hogy az egyházi oktatás immár az 1022. tanévét kezdi Magyarországon. – Szükség van másokat szolgáló és vezetni tudó emberekre. A kormány ezért támogatja ezt az iskolát – fogalmazott.A központi ünnepséget 12 órakor a Dómban tartott tanévnyitó Veni Sancte szentmise követte, amelyet Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök celebrált.