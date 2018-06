Elkaszálta a csendrendeletet a kormányhivatal - Mégsem lehet más az önkormányzat és a vállalkozók zaja?

Egyetemisták demonstráltak a közgyűlés előtt, amelyen elfogadták a sok vitát kiváltott csendrendeletet. Fotó: Kuklis István

A hivatalosan a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet lényege, hogy időbeni korlátot szab, így vasárnaptól csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és szombaton pedig 8-tól éjfélig lennének üzemeltethetők a hangosítóberendezések. Ez alól a sportrendezvények élő televíziós közvetítései kivételt képeznek. Az alkalmi rendezvényeken hétvégente éjfélkor kell lekapcsolni a hangosítást, de az előbb leírtak nem vonatkoznak az állami és önkormányzati rendezvényekre, azokon bármeddig szólhat a zene.

Már elfogadása előtt, zúgolódtak a vendéglősök és rendezvényszervezők,, a KDNP módosító indítványt nyújtott be, a Jobbik pedig tárgyalásra is alkalmatlannak tartotta a rendeletet. Ám végül a papírforma érvényesült: a közgyűlés baloldali többsége17 igen szavazattal.A közgyűlési vitában a baloldali politikusoktól érvként az hangzott el, hogy mindenkinek joga van a pihenéshez, illetve az is, hogy más megyei jogú városokban is érvényben van zajrendelet, míg a jobboldali padsorokban többek között azt hangoztatták, hogy diszkriminatív a szabályozás, mert az önkormányzat saját rendezvényein nem érvényesíti az időkorlátokat.A részükre adott, szerkesztőségünk birtokába jutott hivatalos válaszból kiderül, hogy az egyenlő bánásmód törvénnyel ellentétesek azok a kivételszabályok, amelyek különbséget tesznek az állami, önkormányzati és egyéb rendezvények szervezői között. Leírták azt is, hogy a kormányhivatal már május 14-én törvényességi felhívással fordult a közgyűléshez, hogy a „kivéve az állami és önkormányzati rendezvényeket" szövegrész ne lépjen hatályba, vagy az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően módosított szövegezéssel lépjen életbe.Azt is írták, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakról legkésőbb június 29-éig köteles dönteni a szegedi közgyűlés. Megjegyzik, hogy a rendezvények között nem tilos különbségeket tenni, és a közgyűlés módosíthatja úgy is a szövegezést, hogy például a rendezvények jelentősége alapján differenciál, ámÉrdemes tudni, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívása nem teszi semmissé a zajrendeletet automatikusan, ám amennyiben nem változtatnak a kifogásolt szövegrészeken, bíróság elé kerülhet az ügy.Természetesen megkerestük a kormányhivatal sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.