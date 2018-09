Elkelt a volt makói rendőrkapitányság - szálloda lesz benne

– derült ki tegnap délelőtt a makói képviselő-testület ülésén, ahol a DAW Építész Stúdió szakemberei ismertették a korábban már bemutatott felújítási koncepció lehetséges megvalósításának ütemezését. E szerint a konkrét munka leghamarabb jövő ősszel indulhatna, és 2021-ben fejeződhetne be.Zeitler Ádám (Jobbik) gyors fejszámolást végzett: mivel az önkormányzat tulajdoni hányada az épületegyüttesben 40 százaléknyi, és 24 magánlakás van benne, a fennmaradó 1,9 milliárdból egy lakóra 80-82 milliós költség esne. Ezt hogyan lehet előteremteni? – kérdezte. Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–-KDNP) válasza: ez egyelőre egy koncepció, amely azért készült, hogy ha lesz pályázati vagy hitellehetőség, ennek hiánya már ne jelentsen akadályt.

Egy másik épület, a Teleki utcai egykori rendőrségi székház sorsa is szóba került az ülésen. Ezt meghirdették eladásra legkevesebb 95 millió forintért, azzal a kitétellel, hogy a vevőnek idegenforgalmi szálláshelyet kell benne kialakítania. Egyszer ezt a pályázatot már érvényteleníteni kellett, mert nem érkezett be rá a feltételeknek megfelelő jelentkezés, most azonban Szilágyi Tímea vagyoncsoport-vezető azt mondta, az egyetlen érdeklődő anyaga formailag és tartalmilag is megfelel a kiírásnak. A testület úgy döntött, a budapesti székhelyű Best Iroda Kft. ennek alapján megvásárolhatja az ingatlant.

A táncos és a kick-boxos

A napirendi pontok megtárgyalása előtt két sikeres makóit köszöntött Farkas Éva Erzsébet polgármester. Doktor Lászlót, a Forgatós Táncegyüttes vezetőjét azért, mert együttese nemrégiben megkapta a megyei közgyűlés alkotói díját, Loós Dominik gimnazistát pedig azért, mert a magyar bajnoki cím megszerzése után az utánpótlás-válogatott színeiben kick-box-világbajnok lett.

Az ülés egyébként másfél órás késéssel kezdődött. Úgy tudjuk, ennek oka a megelőző bizottsági ülés volt, amelyen a Makói Óvoda vezetői tisztségére kiírt pályázatról vitáztak hosszasan a képviselők. A végleges döntést zárt ülésen hozták meg, e szerint a maroslelei óvoda korábbi igazgatója, Bányai Anita fogja irányítani az intézményt. A testület ezenkívül döntött arról, hogy a város idén is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, illetve hogy ismét pályázatot ír ki a makói vöröshagyma-termesztők támogatására.