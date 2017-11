Élményekben gazdag hetet kínálunk - Frappé Feeling

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Végre péntek van! Rugaszkodjunk neki a hétvégének: lesz Halott Pénz, Jégdisco, Dirty Party, Mangalica Fesztivál, Szegedi Jazz Fesztivál- csak néhány gyöngyszem a szombat és vasárnap programkínálatából. Ízelítőnek kínálunk néhány akciót és programot a jövőheti Frappéból.Jön a Frappé Feeling! Hétfőtől a frappésok kedvezményesen bulizhatnak az összes JATE buliban. Az Exit Game és a Parapark pedig 8000 forint helyett 6000 forintért garantálja az adrenalinszint emelkedését. Az akció kuponos lesz, érdemes letölteni az applikációt, ha ez még nem történt volna meg.Aki útvesztős kalandra vágyik, mehet a Csillagösvény labirintusba, ott ugyanis november 19-ig féláron lehet a kiutat keresni, akár gyerekkel is. Ha nincs kinek lepasszolni az utódot, vigyük magunkkal Makóra, a Hagymatikumban egész hónapban 20 százalék kedvezmény jár a Csongrád megyeieknek.A Vegas Biliárd Pubban, amellett, hogy november 12-én, vasárnap 40 százalék kedvezménnyel biliárdozhatnak a frappésok, jövőhéten is akció lesz: a lejátszott biliárd- órák száma után jár az ingyen darts- hétfőtől péntekig.Aki a kockulást választja, mehet a LvLup-ba vagy a BarCraftba, ahol lesz Társas randi is, és a Kártya n(l)apja apropóján várják a betérő játékosokat. Akció akció hátán, hiba lenne nem kihasználni a Frappé kínálta lehetőségeket!