Előre szóltak a rendőrök, de a beharangozó ellenére fogtak pár gyorshajtót

– Figyelj, Suki villognak ránk ész nélkül! Szerintem jó felé megyünk, de hogy nem találunk gyorshajtót, az majdnem biztos – mondta a mindig optimista fotóriporter kollégám, Karnok Csaba, miközben a Speedmarathon egyik szegedi helyszínére tartottunk kocsival. Igaza lett amúgy, de erről majd kicsit később.Az úgynevezett Speedmarathon az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TISPOL kezdeményezése és ehhez csatlakozott Magyarország is. Minden évben egyszer összejönnek a sebességmérősök, és egy napon keresztül folyamatosan ellenőriznek. Idén ez hétfő reggeltől kedd reggelig tartott, a megyében több mint harminc helyen.Az akció vicces különben, például azért, mert előre szólnak, hogy lesz, és azt is megmondják, hogy hol. Sőt, a helyszíneket „megszavaztatják." Ez azt jelenti, hogy ha valaki szívesen látna a háza előtt traffipaxot, vagy tud olyan útszakaszról, ahol sok a gyorshajtó, írhat a rendőröknek. Megvizsgálják, aztán lehet, hogy ott mérnek, meg az is lehet, hogy nem.És éppen ezért érdekesek az eredmények, vagyis nem az eredmények, mert azok csak később lesznek, hanem azok az információk, amiket a helyszínen tudtunk meg a rendőröktől.A Derkovits fasorra hívtak bennünket, Újszegedre, hogy majd ott megnézhetjük, hogy mérnek, és hogy kapják el a gyorshajtókat. A megyei rendőrség közlekedésrendészeti osztályának vezetője elmondta, hogy a megyében összesen 35 helyen mérik a sebességet, ahogy korábban írtuk, egy teljes napon át. Eddig volt, akit szabálysértést követett el, de volt olyan, aki ellen közigazgatási eljárás indult – tette hozzá Nagy Tiborné alezredes.A Derkovits fasoron egyébként – legalábbis amíg ott voltunk – nem kaptak el egy gyorshajót sem.És akkor most visszatérünk Karnok kollégához, aki jogosan hívta fel a figyelmet a villogtatókra, meg arra, hogy igaza lett, és nem találtunk gyorshajtót, amíg ott voltunk.A kérdést végül Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője válaszolta meg. Azt mondta, hogy ez is egyfajta eredmény, hiszen a Speedmarathon egyik komoly célja a prevenció, a megelőzés.