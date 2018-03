Előzetesben marad a Szatymazi utcai gyilkos

A szerb–magyar kettős állampolgárságú férfi a vádemelés után Magyarországon áll majd bíróság elé, és itt is ítélik el. Az is több mint valószínű, hogy a büntetését is Magyarországon tölti le.

Továbbra is előzetes letartóztatásban van az a férfi, aki újév napján végzett barátnőjével Szegeden, egy Szatymazi utcai lakásban – tudtuk meg ügyvédjétől, Szívós Tamástól.Az ügyvéd azt is elmondta, hogy a bíróság ezúttal már hatvan nappal hosszabbította meg a kényszerintézkedést. A férfi egyébként már korábban beismerte tettét a rendőröknek, és azt információink szerint jelenleg is fenntartja. Előzetes letartóztatásban 2013-tól már bármeddig lehet a gyanúsított, legalábbis ha kiemelkedő súlyú, legalább tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel járó bűncselekményt követett el. A felső korlát azelőtt négy év volt, ha addig nem született ítélet, ki kellett engedni a gyanúsítottat az előzetesből. Ahogy korábban írtuk , összeveszett barátnőjével, majd megölte a nőt egy 29 éves férfi Szegeden január 1-jén. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a fiatalok dél körül vesztek össze egy Szatymazi utcai lakásban. Rövidesen összeverekedtek, és a nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy életét vesztette. Ezután a férfi megpróbált öngyilkos lenni, végül azonban segítséget kért. A kiérkező mentők a nőnél már csak a halál beálltát tudták megállapítani, a férfit kórházba szállították. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a férfit őrizetbe vették, és gyilkosság miatt nyomoznak ellene.A gyilkosság után nem sokkal a vajdasági Gunarason sikerült beszélnünk a gyanúsított fiú szüleivel, akik megtörten fogadtak otthonukban.– Két család élete ment most tönkre. Fel sem foghatom, hogy mi történt, mi jóra neveltük a gyereket – mondta akkor a fiáról Csőke Gyula. Szerinte sosem bántott senkit, sőt, akin csak tudott, segített.