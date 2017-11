Első gyerek a családban, avagy kezdő szülők kutyát nevelnek - 8. fejezet: Nicsak, ki beszél!

Marci az Instagramon!



És igen, rendes szülőhöz méltóan teleposztoljuk az internetet a gyerekkel. Szerencsére arra azért gondoltunk, hogy a több száz ismerősünk torkán csak viszonylag kis mennyiségben nyomjuk le ezt a kis tornádót, így aki mégis kíváncsi rá, az saját oldalán (@marcifrenchie) megtekintheti életének főbb mozzanatait!



Kezd olyan lenni, mintha kialakulna valami rendszer az életünkben. Na azért annyira durván nincs időbeosztásunk, de többször van deja vu érzésem, hogy ez mintha már megtörtént volna. Például elkezdte jelezni a nagydolgát: eddig a sok nyühögés között nem tűnt fel, hogy épp mikor miért csinálja, aztán mégis sikert kitalálni. Ugyanis a kanapéról is leveteti magát, majd jelez az erkélyajtónál, hogy menne. Ja, mert újabban az erkélyre sikerül szoktatunk a napi székletlerakások nagyobb százalékát. Mert hát ugye még mindig elég gátlásos e téren, és jobb, ha senki nem nézi, miközben ő valamit csinál. Mondjuk jogos, lehet én se rajonganék, ha végig néznék a műveletet.Mehetnéke van akkor is, ha csak pisilni kell, mondjuk ott többször nem sikerül elérni a pelusig. De az kevésbé zavaró. Az viszont nehezen feldolgozható, amikor az első határozott Nem szabad! után ártatlanul néz a szemedbe, majd amikor arrébb teszi a kis hátsófelét, egy szép kis tócsát hagy ajándéknak. Mert ő ilyen kedves...A kedvessége amúgy valóban megvan, mert esküszöm bármelyik hárpiának felírnék kutyaterápiát. Marciból kiindulva mindenkinek meglágyítja a szívét. Ő ugyanis tényleg mindenkit szeret. Párom szokta mondani, nálunk még a betörőt is egy körbenyalással köszöntené.Ja, nyalás. Marcinak van egy kisebb perverz szokása. Előszeretettel látogat meg mindenkit tusolás közben. Ilyenkor vagy az a baja, hogy nem jöhet be...vagy...igazából ez azért nem lehet a baja, mert a séta utáni lábmosással még mindig hadilábon állunk. A másik lehetőség, hogy rettentő szomjúság kapja el. Szóval fürdőszobai látogatás...Ez a része annyira még nem is zavaró, mert az igazi izgalom utána jön. Ugyanis azt várja, hogy kilépjünk a kádból, majd nekiáll lenyalni a vizet a lábfejről és a lábszárról. Szépen mindkét lábat elkapja, majd, mint aki jól végezte dolgát, elvonul a dolgára. Ilyenkor jöhet ugye még egy kör lábmosás, semmi baj. De ez normális? Aligha.Néha belegondolok, hogyan látja közös életünket Marci. Teszek egy próbát, hogy megfejtsem.