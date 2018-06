Elvarázsolta a külföldi tanítványokat Mórahalom

Színes személyiség



Stephen Strain, azaz Sztrain István mórahalmi kötődésű, szegedi születésű, Kanadában élő zenész-festőművész, a szegedi Tömörkény-gimnáziumban végzett. Zoltánfy István festőművész tanítványa volt, majd elment a 600-as szakmunkásképzőbe, elvégezte a címfestő iskolát. 1975-ben került Budapestre, ahol a Pannónia Filmstúdiónál bérmunkában készülő amerikai rajzfilm, a Frédi és Béni munkálataiban is részt vett. Később elvégezte a debreceni főiskola gitár tanszakát, majd a Tábor utcai zeneiskolában tanított. Zenekarban is zenélt. A hetvenes évek végén – mint fogalmazott – szűknek érezte Magyarországot. Mivel korábban nem volt külföldön, megkapta az útlevelet. 1981-ben, 27 évesen előbb az NSZK-ba, majd Kanadába költözött, és egy jó darabig nem jött haza.

Ebédidő után a környéken madarak csicseregtek, az árnyékot adó diófa alatt három Kanadából érkezett diák dolgozott három különböző festményen a mórahalmi nagyáruház mögötti Kodály Zoltán utca első házának udvarán. Instruktoruk, a mórahalmi kötődésű, szegedi születésű, Kanadában élő zenész-festőművész, Stephen Strain 2014 óta rendez alkotótábort külföldieknek a homokhátsági városban.– Az elmúlt években a migránsválság miatt többen lemondták a részvételt, most is családiasan vagyunk. A legtöbben Kanadából érkeznek, de vannak diákjaim Norvégiából, Franciaországból és Belgiumból is. Júniusban négy turnusban érkeztek vendégek a művésztáborba, ahol hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között csak a festészetre koncentrálnak – magyarázta a külföldre szakadt, kalandos életű hazánkfia.A Calgaryból érkezett Bertha Staddon és lánya, Jessica négy napja jött Magyarországra. Egy ismerősük lánya, a szeptemberben középiskolát kezdő Rachel Mackinnon is elkísérte őket. Bertha civilben digitális marketinggel foglalkozik, lánya illusztrátor szakon tanul a helyi egyetemen, így egyiküktől sem áll távol a kreativitás. Jessica egy portrén, édesanyja a Dunán, Rachel pedig egy lépcsőn lefelé lépkedő macskán dolgozott.Azt mondták, mielőtt megérkeztek, semmit nem tudtak Magyarországról, ismerőseik csodálkoztak is a nekik egzotikusnak számító céljukon. – Az ételek rendkívül ízletesek. Ettünk csirkepaprikást, Stephen édesanyja pogácsát és meggyes pitét sütött nekünk, de megkóstoltuk a kertben termő friss barackot és paradicsomot is – mondta Bertha.A művésztábor résztvevői maguk döntik el, mit készítenek, de mint Stephen Strain hozzátette, nála a technikát tanulják meg. – A lényeg, hogy lássák a folyamatot, a kéz munkájának kell benne lennie az alkotásban – mondta Stephen Strain.Kanadából érkeztek a Kanadában élő Stephen Strain, azaz Sztrain István zenész-festőművész diákjai. Egy héten át tanulják a technikát mesterüktől, miközben a környékkel és az országunkkal ismerkednek.