Emma és Klári a kávéval olvassa lapunkat - Egy szegedi testvérpárnak vittük házhoz ajándékunkat

A két testvér nagyon örült az olaj nélküli főzőedénynek. Fotó: Karnok Csaba

Jutalmazzuk előfizetőink hűségét!



Minden hűséges előfizetőnknek – főként azoknak, akik több mint tíz éve előfizetik lapunkat – érdemes a hónap közepén figyelni hirdetésünket. Játékunkra nem kell külön jelentkezni, minden hónapban öt nyertest sorsolunk ki, akiket jutalmazunk hűségükért. Áprilisban három szegedi olvasónk, Mangóné Nagy Andrea, Szőke János és Streitmann Gáborné mellett az újszentiváni Vecsernyés Kálmán kapott ajándékot lapunktól.

Streitmann Gáborné Emmának pont a neve napján jelent meg a Délmagyarországban, hogy kisorsoltuk hűséges előfizetőink között. Azt, hogy nyert, nővére Kovács Kálmánné Klári vette észre, ő szólt neki.– Mondhatni közösen nyertük, hiszen bár az én nevemen van az előfizetés, 21 éve egy házban lakunk – mesélte Emma, miközben átvették a nyereményt.Emma úgy emlékszik, saját nevén 35 éve jár hozzájuk a megyei napilap, bár már korábban is olvasta. – Hajnalban dobja be a postás az újságot, mi 7 órakor kelünk fel, Klári szokta behozni – magyarázza. Előbb reggeliznek, utána kávézás közben olvassák végig napilapunkat. Általában egy órát szánnak rá, elfelezik az újságot, elolvassák a saját részüket, majd cserélnek. Ez a szokásuk már régi, ezzel indul a nap, már így is marad – mondják. Emma hátulról kezdi olvasni, a sportot általában átlapozza, ám a Csörög rovat sosem marad ki. Érdekli őket, hogy mi történik a városban, és szeretik, hogy foglalkozunk Szeged környéki dolgokkal is.Mellékleteink közül a rádió-tévé újság ott feküdt a dohányzóasztalon, míg a Gasztromagazint gyűjtik, egy-két évre visszamenőleg el van rakva egy kupacban, ha valamelyik étel megtetszik, előveszik később is.Emma elmesélte, sok évvel ezelőtt nyert egy belépőt a zsinagógába egy koncertre. Idén sok szelvényt beküldött Telekosár játékunkba, szeretett volna bevásárolni a Novában, ám végül később és máshogy kedvezett nekik a szerencse. Az olaj nélküli főzőedénynek örültek, aznapra pont ebédre várták Pesten élő öccsüket, így ő feladatot is kap, neki kell majd összeszerelnie. Keresnek majd hozzá recepteket, a főzésben van gyakorlatuk, sok receptet küldtek már be az egyik internetes hírportálnak.