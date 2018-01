Építkezik Balástya: 10 fejlesztés zajlik a községben - uniós és hazai forrásokat nyertek

Ujvári László polgármester szerint dolgos, nehéz éven vannak túl a balástyaiak.

Fotó: Frank Yvette

– Dolgos, nehéz éven vagyunk túl, míg 2018 az építkezés éve lesz – mondja Balástya első embere. Ujvári Lászlótól megtudtuk, a községben jelenleg is tíz fejlesztés zajlik, uniós és hazai forrásokat egyaránt nyertek. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében egy kivétellel minden pályázatukat támogatták első körben, a hét projektre 650 millió forintot kapnak. Adósságkonszolidációban nem szereplő önkormányzatként Balástya két részletben 224 milliót kapott, az összegből többek között a köztemetőben sétányokat alakítanak ki, felújítják a ravatalozót, és új kerítés is készül a bejárat felőli oldalon. A Belügyminisztérium kiírásán is sikeresen szerepeltek, így fejleszteni tudják a tanyagondnoki szolgálatot, és a védőnői tanácsadó épületét is korszerűsítik.– Ha összegszerűen nézzük, 2 és 250 millió forint közé tehetőek a nyertes pályázataink, ez utóbbi a termálprogramunk. Ennek keretében jövőre, de legkésőbb 2019 tavaszán az összes intézményünket geotermikus energiával tudjuk fűteni, amivel jelentősen csökkenteni tudjuk az üzemeltetési költségeinket – részletezte a polgármester.

Ujvári szerint azonban nem az épített környezet megújítása, a község fejlődése a legfontosabb, hanem az, hogy nem múlik el két hét, hogy ne legyen valamilyen közösségi program Balástyán. A jövőbeni célokkal kapcsolatban elmondta, a lakossági igényekhez igazodva több komolyzenei koncertnek, hangversenynek szeretnének majd otthont adni a településen.