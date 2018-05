Érmét nyomnak Süsü tiszteletére

– Nagy megtiszteltetés, hogy Süsü pénzérme lesz, ami be is váltható majd – újságolta a Borsnak Csukás István.



– Alaposan meg is lepődtem, amikor megtudtam, hogy a Magyar Nemzeti Bank emlékérmét akar Süsü tiszteletére kibocsátani. Biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan döntéshozónak jutott eszébe, aki a mesém születésekor volt gyerek – folytatta nevetve a Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett, Kossuth-díjas meseíró, akinek mostanában más oka is van a büszkeségre.



– Nemrég megkeresett egy magyar csomagküldő szolgálat képviselője: azt szeretnék, ha Süsüről nevezhetnék el a focicsapatukat. Nos, én ismeretlenül nem akarom minősíteni a focistáikat, de örülök, ha valakinek van önkritikája.