Erősen felhős időnk lesz ma, akár még záporok is lehetnek - gyorsan össze is foglaljuk a tegnapot

107 éve: Megszületett Faludy György Kossuth-díjas költő, műfordító, író. 1938-ban elhagyta Magyarországot. 1942 és 1945 között az amerikai hadseregben szolgált tisztként, káplárként szerelt le. 1949-ben hamis vádak alapján letartóztatták. Az ÁVH börtöneiben, illetve a táborokban írt versei 1983-ban Münchenben jelenhettek meg Börtönversek 1950–1953 címmel.

88 éve: Megszületett Váradi Hédi színésznő. A SZAK elvégzése után a Madách Színházhoz szerződött, 1964-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Kossuth-díjas (1975), Jászai Mari-díjas (1960), érdemes (1968), kiváló művész (1973). (1987-ben hunyt el.)

Délután főként keleten, északkeleten alakulhatnak ki ismét záporok. A Dunántúlon, a Duna vonalában és északkeleten élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 6-11, délután 15-20 fok várható.Végre megszűnik a kettősfronti hatás.Ezek történtek tegnap:A néhai férjéről elnevezett díj megalapításáról szóló bejelentés miattA Nobel-díjas magyar tudós utolsó felesége két napot tölt a városban, ezalatt több olyan helyszínre is ellátogat, mely férje emlékét őrzi.Magára volt utalva a nyolcvanas években két diszlexiás fia fejlesztésében a szegedi származású Tánczos Ildikó.akik így lediplomázhattak. Most másokon segítene módszerével, a Meseábécével.Hamarosan: az üzemeltetőnek most már jogi következményekkel is számolnia kell, ha csokit, csipszet, túlcukrozott terméket árul.Meglátogatta: a lány, aki teljesen felépült hasonlóan súlyos autóbalesetéből, nagy erőt adott az édesapának.Nagyon alacsony a Maros vízállása, hozama hétfőn épp megfelelt a 2004-es magyar-román egyezmény minimumértékének.Szeptember 21. van az év 264. (szökőévben 265.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 101 nap van hátra.Ma ünneplik névnapjukat aEzen a napon: