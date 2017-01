Esik a hó Szegeden is, szombaton is csúszós utakra számíthatunk

Az Idokep.hu radarképe szerint nem mostanában fog elállni a havazás.

Az Alföld jelenleg még esős területein is egyre inkább havazás lesz a jellemző a hideg levegő érkezésével, nyugatról kelet felé haladva, kelet felé egyre csökkenő mennyiségekkel - jelzi előre az OMSZ.A leglátogatottabb időjárás-előrejelző honlapok nem igazán egyeznek meg a Szegedre és a megyébe várt csapadék mennyiségéről és halmazállapotáról: a koponyeg.hu 13 centi havat mond még Szegedre , az Időkép ellenben 8 milliméter havas esőt . Annyi biztos, hogy valami esni fog, tehát óvatosan a közlekedéssel!Reggelig borult idő lesz az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzése szerint. Az országos előrejelzés azt mondja, hogy sokfelé várható havazás, eleinte helyenként havas eső, keleten néhol ónos eső is lehet. Szombaton hajnaltól északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli órákig a Tiszántúlon borult idő várható, és ott havazás is előfordulhat. Délután a Dunántúlon és a középső országrészben újra lesznek erősen felhős időszakok, és elszórtan alakulhat ki hózápor. Az északnyugati, nyugati, szombaton a délnyugati szél többfelé megerősödik.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, -5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -1, +4 fok között valószínű - írja az OMSZ jelentése.- Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzése szerint az ország középső sávjától délkeleti irányba tolódott el a ciklon, emiatt megszűnt az első- és másodfokú riasztás is a megyében.

Fotó: Tudósító

Ennek ellenére az Időkép előrejelzésében egész napra ónos esőt ír a városra.- Rengeteg baleset történt reggel óta: a mentő folyamatosan dolgoznak és a traumatológia is tele van az elcsúszások miatt megsérült emberekkel. A szakemberek azt érik, csak az induljon el, akinek muszáj, az ingatlanok tulajdonosai pedig gondoskodjanak a úszásmentesítésről.- Másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország középső sávjára, Pest-, Bács-Kiskun- és Csongrád megyére ónos eső miatt. A főbb utak jól járhatók, Szeged azonban teljesen le van fagyva. Nem bízhatunk abban, hogy csak délelőtt tart az ónos eső, egész napra megörvendeztet minket. A hőmérséklet mínusz 1 körül van, ami éppen ideális ahhoz, hogy tükörjéggé fagyjon minden.Többen már korán reggel elkezdték "sózni" a saját járdájukat, Petőfitelepen fahamuval:

Fotó: DM

Ennyire csúszik a belváros:Ne csak az autósok, a gyalogosok is nagyon vigyázzanak, főleg a buszmegállókban le-és felszállásnál.

Fotó: DM

A város teljesen lelassult, de jól is van ez így, az autósok nagyon óvatosan közlekednek.