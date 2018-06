Esküt tettek a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium végzősei - 151 fiatalt avattak rendőrré

– Ki kell emelni a példaértékű helytállást, amelyet önök, most végzett kollégáim az utolsó tanulmányi évük alatt a rendőrség hivatásos próbaidős állományának tagjaiként tanúsítottak Magyarország déli határain megjelenő migrációs válsághelyzet kezelése során. Önmagukat nem kímélve, fáradtsággal, az időjárás viszontagságaival és más veszélyekkel dacolva bizonyították emberséges, áldozatkész hozzáállásukat a bajbajutott emberek megsegítése során – hangsúlyozta a szombati kibocsátó ünnepségen Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes. Úgy fogalmazott, pályájuk, s talán életük egyik legjelentősebb állomásához érkeztek a frissen végzettek, most, hogy a szolgálatkezdet előtt állnak. – Hiszek a szorgalmon, a kitartáson alapuló eredményekben. Hiszek a befektetett szívós munkában, a szisztematikus felkészítésben, és hiszek önökben: szakmai tudásukban, hozzáállásukban, kötelességtudatukban, a szakma és az állampolgárok iránti elkötelezettségükben – mondta Kovács István.Az egyik frissen végzett, Csikász Áron már gyerekkora óta rendőr szeretett volna lenni. – A vásárokban műanyag bilincset és műanyag pisztolyt vettek nekem. Később a móravárosiban rendészeti fakultációra jártam, mert nagyon érdekelt ez a szakma, majd felvételt nyertem a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumba, aminek nagyon örültem neki, mert egy élet álma vált valóra számomra – mondta el lapunknak az őrmester. Áron Szegeden járőr, de idővel szeretne továbbtanulni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.A belügyminiszter festményt adományozott Mezei Józsefné ezredesnek szakmai munkája elismeréseként, míg Kiss László őrmester kiemelkedő tanulmányi eredményeiért karórát vett át az ünnepségen. Az országos rendőrfőkapitány az iskola két legkiválóbb tanulmányi eredményt elért tanulóját, Szudár Bernadett és Baráth Roland próbaidős rendőr őrmestereket dicséretben és tárgyjutalomban részesítette. A rendvédelmi kar Bálint Nikoletta szorgalmát ismerte el, míg a Magyar Rendészeti Sportszövetség jutalmát, valamint a kiváló sportoló serleget Orvos Tímea Ildikó és Kulcsár Zoltán érdemelte ki.A Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumban a már érettségivel rendelkező diákok a kétéves képzés alatt határrendészeti, közrendvédelmi, közlekedési vagy épp bűnügyi rendőri szakirányt választhattak. A most végzett 151 fiatal közöl 92-en határrendészek, 59-en pedig közrendőrök lesznek.