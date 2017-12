Európa-hírű énekesnek dobolt a Csongrád megyei közgyűlés elnöke

Stúdió a tanyán

Tehetségek születnek Sándorfalván

Kakas Béla is dobolt a Florists zenekarral az ÁGOTA-karácsonyon. Fotó: Karnok Csaba

Immár Európa-szerte ismerik és szeretik a csodás hangú magyar tehetséget, a 13 esztendős Tabatabai Nejad Flórát, aki novemberben a Kaunas Talent nemzetközi énekverseny egyik legrangosabb elismerését, az „In Memo-riam" verseny fődíját hozta el. A Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola dzsessz tanszakán is pallérozódó hölgy Florists nevű zenekarával nemrégiben az ÁGOTA-karácsony résztvevői számára hozta el a muzsika csodálatos ajándékát. A dobok mögött egy meglepetésvendég ült: Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke.Avagy a politikus is ember, és nagyon is tudja lazára venni a figurát. A könnyedség mögött azonban minden esetben ott rejtőznek a valódi, megkérdőjelezhetetlen értékek.A megyei elnök büszkén idézi fel, a beatkorszakban szocializálódott. 1967-ben kezdett zenélni Pécsen, ott szippantotta magába a beatkorszak zenei élete. A legendás Funny Fools folk-rock együttes dobosaként kezdte zenei pályafutását, majd a formáció feloszlását követően még másfél évtizedig komolyabban hódolt a zenének, amely azóta is megmaradt legkedvesebb, örök hobbijának. A muzsika szeretetét gyermekei is örökölték, két lányát beíratta az általa mint polgármester által alapított Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskolába.– Amikor éppen nekik akartam szintetizátort vásárolni Szegeden, összetalálkoztam egy fantasztikus bordó dobfelszereléssel, amibe első látásra beleszerettem. Odahaza a tanyánkon berendeztem egy kis stúdiót, és azóta folyamatosan egyre szebb és jobb hangszereket szerzek be. Jelenleg egy mPearl Masters mesterhangszer dobfelszerelésem van, mellette pedig a nosztalgikus Ludwig, amelyet koncertekre viszek magammal – árulja el Kakas Béla, aki odahaza minden este egy-két órát gyakorol a dobkorongján. Autodidakta módon tanulta a zenélést, majd B kategóriás vizsgát is szerzett, most pedig azt tervezi, órákat vesz, hogy a saját örömére fejlődhessen tovább.Egyébként is minden alkalmat megragad, hogy zeneközelben maradjon. Régebben rendszeresen fellépett a Polgármesterek Zenekarával. Manapság a Stoni Blues Band egyik felállásában – az egykori pécsibeattárs, az Európa-szerte ismert dzsessz-blues gitáros, Tátrai Antal Stoni, valamint Kaszás László társaságában – dobosként szerepel, de időről időre vesz részt „nosztalgiafellépéseken" a pécsi „aranygeneráció" tagjaival, „örömzenél" Kaszás Lászlóékkal, a sándorfalvi zenei iskola művésztanáraival, művésznövendékeivel vagy éppen az ÁGOTA-karácsonyon Tabatabai Nejad Flóra együttesével is.– Mélyen hiszek benne, hogy közelebb kell hoznunk a fiatalokhoz a zene, a zenélés és a művészetek örömét, mert többé, teljesebb emberré válnak ezáltal. Tenni kell azért, hogy a gyerekeknek legyen lehetőségük zenét hallgatni és zenélni, hozzájutni az igazi értékekhez. Aki képes megszólaltatni egy hangszert, az előtt egészen más perspektíva és életminőség nyílik meg – vallja, hozzátéve: az alapfokú művészeti iskolák – mint a sándorfalvi – éppen azért csodálatosak, mert a hétköznapok tudásához a zeneszeretetet is hozzákeverik.

Örömzene a tanórán

A STAMI sulit 2007-ben alapította a sándorfalvi önkormányzat. Kezdetben 170 gyermeket oktattak, mára 250-re gyarapodott a létszám, hiszen az intézmény vonzáskörzete gyakorlatilag a teljes megyét lefedi. A klasszikus zenei alapokra épülten legnagyobb erősségeik a népzene és a dzsessz tanszak. Országos hírnévre tett szert az immár tizenegy alkalommal megrendezett nyári könnyűzenei táboruk – ahol a STAMI művésztanárai mellett olyan visszatérő vendégeket köszöntenek, mint Malek Andrea, Pély Barnabás vagy a Roy & Ádám Trió Nagy Ádámja –,illetve a már nyolcszor megtartott országos elektronikus zenei verseny és találkozójuk is.– A zenei táborokon és versenyeken keresztül kiemelt merítési bázisa lettünk a Kodolányi János Főiskola dzsessz tanszakának, évről évre egyre több növendékünk választja a zenei felsőoktatást. Büszkék vagyunk rá, hogy művészdiákjaink rendre országos sikereket aratnak, és olyan tehetségek bontogatják szárnyaikat köreinkben, mint Tabatabai Nejad Flóra vagy az országos tehetségkutatón korábban a legjobb sulizenekar címet elnyerő Dodgem együttes tagjai – mondja Kaszás László intézményvezető.Nagy Ádám, a Roy & Ádám Trió gitáros, dal- és zeneszerzője ebben a tanévben dzsesszgitárt oktat a STAMI növendékeinek. Örömmel mondott igent Kaszás László felkérésére, hiszen imádja az iskolát és a környéket, páratlanul sokszínűnek és gazdagnak tartja Hódmezővásárhely, Szeged és Sándorfalva zenei életét.– A mottóm, hogy mindenkivel meg kell szerettetni a zenét. A legfontosabb, hogy a gyerekek élvezzék az órákat, a zenét, a zenélést – a társakkal való közös zenélést. A muzsika ugyanis szerintem humán műfaj, együtt érdemes igazán művelni, nem egyedül otthon a szobában. Arra tanítom a fiatalokat, hogy legyenek bátrak, ne féljenek a hibáktól, tanuljanak azokból. Számos kiugró tehetségű ifjú zenészt ismertem meg a sándorfalvi iskolában, ugyanakkor vallom, a siker nem elsősorban attól függ, hogy az ember biológiai adottságai a zenére vannak-e kódolva, akarattal, szorgalommal és gyakorlással is sokat el lehet érni. Az internet korában ugyan talán nehezebb a zene világában kitűnni és érvényesülni, mint korábban, de senki előtt sincs zárva a kapu, a mi feladatunk, hogy egyengessük a fiatalok útját – üzeni a sztár.