Év végéig biztos nem költözik a törvényszék

„Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szegedi Törvényszék Széchenyi tér 4. szám alatti épületének hamarosan megkezdődő felújítási munkálatai miatt több ütemben valósul meg az egyes szervezeti egységek kiköltözése" – ez a pár sor jelent meg még tavaly november 21-én a törvényszék honlapján, és legalábbis következtetni lehetett belőle, hogy tényleg pont kerül az évek óta húzódó ügy végére, már tényleg elkezdik az épület felújítását.Azonban a napokban eljutott a Délmagyarországhoz egy információ, amely szerint valami miatt tovább csúszik az épület felújítása. Megkerestük a Szegedi Törvényszék sajtóosztályát, hogy valóban így van-e. Levélben válaszoltak, és azt írták, hogy egy tavaly év végén elfogadott rendeletmódosítás érinti a törvényszék épületét is. Emiatt pedig valamennyire módosítani kell a mostani terveket, és újabb engedélyeket is be kell szerezni. Hogy pontosan milyen módosításokról van szó, azt nem részletezték, de azt is írták, hogy azok ellenére a törvényszék épületének felújítása változatlan ütemben halad tovább. Hozzátették azért, hogy év végéig valószínűleg nem tudnak kiköltözni a Széchenyi térről. Korábban megírtuk : abban, hogy a felújításra szükség van, mindenki egyetért. Az épület falán több helyen is omlásra és hócsúszásveszélyre figyelmeztető nyomtatott lapok vannak kitéve, de ez valóban csak a jéghegy csúcsa, a helyzet több minden miatt is bonyolult volt. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke korábbi sajtótájékoztatóján beszélt a kialakult helyzetről. „2012-ben köteleztem el magam e mellett a projekt mellett. Már abban az évben legalább négyszer jártam Szegeden, csak ezért. Sajnálom, hogy ma is, a havonta történő viták, megbeszélések ellenére a főépítész még mindig nem egyezik bele azokba a fejlesztésekbe, amelyeket mi fontosnak tartanánk" – mondta akkor Handó Tünde Ezután természetesen megkerestük Szeged főépítészét is. Fehér Éva elmondta, hogy valóban készített terveket az OBH, amelyek szerint a Széchenyi téri épületbe költöztetnék a Járási Ügyészséget. Az elkészült anyagot kétszer vitték a Műemlék Tervtanács elé, ahol azonban nem voltak elragadtatva a tervektől. Szerintük „túlépített" lenne az épület. Ráadásul az épületre tervezett üvegtető sem tetszett nekik, mert az a tervtanács szerint egyáltalán nem illik a városképbe – mondta a főépítész, aki azt is hozzátette, hogy nem ő akadályozta, akadályozza az engedélyeztetési folyamatot, csupán véleményezte a terveket.Arról egyébként, hogy engedélyezik-e a terveket, a kormányhivatalnál az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal dönt. Onnan is kaptunk egy levelet, amiben leírták, hogy információik szerint a tervezők azon dolgoznak, hogy az építtetői igényeknek és az örökségvédelmi szempontoknak is megfelelő műszaki megoldásokat találjanak – írta a kormányhivatal sajtószolgálata. Vagyis célt értek, és valószínűleg a tervezők átdolgozzák a terveket, és kitalálnak valami mást az üvegtető helyett.Akkor újra megszólalt a felújításról a törvényszék elnöke is. – Még éppen nem szakad a fejükre, de például az elektromos hálózat nagyon elavult – mondta Tárkány-Szűcs Babett egy sajtóbeszélgetésen. Az elnök is elmondta hogy átdolgoztatják a terveket, hogy senkinek ne legyen kifogása ellenük.