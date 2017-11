Extravagáns meglepetések Dél-Magyarország ünnepi fővárosában

„Az idei Szegedi Karácsonyi Hetekre rengeteg meglepetéssel készülünk: az ünnepi forgatag egyik lenyűgöző attrakciója lesz a Fogadalmi templom falaira történő fényfestés. Az egyébként is gyönyörű Dóm térre különleges hangulatot fog varázsolni." - fogalmazott Németh István, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője. Idén két év után visszatér Szegedre az egyedülálló láncfűrészes jégszobrász látványshow, és a vendégek jégfaragó verseny és jégszobrász workshop keretében maguk is kipróbálhatják a jégszobrászkodást. Újra felépítjük Dél-Magyarország legnagyobb szalmalabirintusát, melyet 10 ezer izzóból készült fényboltozat alá helyezünk el. Ismét felállítjuk a gigantikus Mesés Kastélyt is, ahol újdonságként adventi csokoládémanufaktúra keretében ínycsiklandó kézműves édességeket készíthetünk ismert szegediekkel. Szintén a kastélyban, a gyerekek nagy örömére Bogyó és Babóca kiállítás lesz, ami először érkezik a Dóm térre.

A Széchenyi téren most is rengeteg interaktív programmal készülünk. A Szegedi Téli Játékok keretében óriás LED falon küzdhetünk egy virtuális téli sportbajnokságon, a Karácsonyi Angyalvárban kézműves foglalkozásokon lehet részt venni, és Szeged gigantikus építőkockáival is játszhatnak a gyerekek és családok.Jótékonysági program keretében segíthetünk a rászorulóknak, a Karácsonyi Szeretetkuckóban azoknak gyűjtünk, akik nehéz körülmények között kénytelenek tölteni a Karácsonyt.

A szegedi advent két fő helyszíne mellett a Dugonics téren hangulatos gasztro-helyszín várja az ünnepi forgatagban megéhezett vendégeket: lacikonyha, melegedő és forralt borozó üzemel december 24-ig.

A Szegedi Karácsonyi Hetek nyitányaként november 24-én, pénteken, 16:20 – kor felkapcsolják az ünnepi fényeket, pár perccel később pedig egy nagyszabású gólyalábas felvonulás jelzi az ünnepi forgatag kezdetét. A menet 16:30 – kor indul a Széchenyi Téri Karácsonyi Hetek helyszínről és a Kárász utca – Dugonics tér – Árpád tér – Apáthy István utca vonalon jut el a Dóm Téri Karácsonyi Hetekre.2017. november 24 – december 24. | Dóm Téri Karácsonyi Hetek – ami elvarázsol | Széchenyi Téri Karácsonyi Hetek – ami összehoz | Dugonics Téri Gasztro-helyszín és melegedő