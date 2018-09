Feliratos macska: ez jár a szökevényeknek - fotó

Kit-kat biztosan nem ért egyet feliratával - kutyavilág ez egy macskának. Fotó: Molnár Róbert

Ha az állatok beszélni tudnának, valószínűleg sokszor teljesen mást mondanának gazdájuknak, mint amit kétlábú gondozóik feltételeznek. Különösen a macskák, akik olyan utálattal és felsőbbrendűséggel képesek méregetni az embert, ahogyan más állat biztosan nem, és kellően öntörvényűek ahhoz, hogy mindig azt csinálják, amit ők akarnak.A fagyi azonban néha visszanyal – legalábbis ez jutott eszembe, amikor megláttam Molnár Róberték feliratos macskáját. Kübekháza polgármestere nemrégiben arra ért haza, hogy gyermekei „Szökni akarok, úgyhogy ne engedj ki" szöveget tűztek házi kedvencükre – pontosabban annak csinos kötött mellénykéjére. Kit-Kat – merthogy így hívják – beletörődve feküdt kosarában, valószínűleg addigra feladta azt is, hogy meglógjon és azt is, hogy tiltakozzon a magán viselt nyilvánvaló hazugság miatt. Merthogy, ha ő beszélni tudna, valószínűleg az ajtó azonnali kinyitását, egy csinos macskapartnert és kalandos éjszakája után egy soha ki nem fogyó kajástálat követelne magának.De hát az élet már csak ilyen kegyetlen: amíg a macskák nem tanulnak meg írni, megteszik ezt helyettük leleményes gazdáik. Mi azért annyit megjegyeznénk, hogy a randira csinosan kiöltözött Kit-Kat valószínűleg nagy feltűnést keltett volna a faluban, így jó eséllyel kimenője után is hamar előkerült volna.