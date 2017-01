Félmilliárd forint a béremelésekre

Ötszázmillió forintot különít el a szegedi önkormányzat azért, hogy a januártól kötelezően megemelt béreket ki tudják fizetni az intézményekben, valamint a fenntartásában lévő cégeknél az alkalmazottaknak. Ezt Botka László polgármester jelentette be év eleji lakossági fórumán csütörtökön.Lapunkban beszámoltunk arról, hogy a magáncégek közül többen már megemelték korábban a fizetéseket, de sokaknak nagy erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy kigazdálkodják a megemelt béreket. Az önkormányzat költségvetése évről évre kisebb a kormányzati átalakítások miatt, egyre kevesebb feladatot hagynak a helyhatóságoknál, egyre kevesebb pénzből tudnak gazdálkodni.A távhőszolgáltatónál az egyidejű járulékcsökkentések fedezik a pluszkiadást, a Szegedi Városkép és Piac Kft. alkalmazottai között pedig nincs minimálbéres dolgozó. Az IKV Zrt.-nél azonban az éves bértöbblet összesen eléri a 44 millió forintot, míg az SZKT-nál is közel 100 millió forint pluszköltséget jelent.Ezért döntött úgy a város vezetése, hogy egy alapot elkülönítenek a költségvetésben a béremelésekre. Az ötszázmilliós összeget a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Ebből az összegből nemcsak a kötelező béremeléseket fedeznék, hanem a bérfeszültségeket is rendeznék. A tervek szerint erről a cégvezetőkkel negyedévenként egyeztetnek majd a fenntartók