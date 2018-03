Felújításra szorul az alsóvárosi templom, de a ferenceseknek kell előteremteniük az építkezés költségét

– Régen viszonylag magasan állt a templom a városszinthez képest. A nagy árvíz teljesen ellepte a házakat, a templomban a legmagasabb vízszint a gyülekezeti terem bejáratán látható – mutatott az ajtón lévő vésetre Wertheim Mátyás, az alsóvárosi Havas Boldogasszony templom plébánosa.– Dombra épült az ötszáz éves ferences templom, később Szegedet feltöltötték, így alacsonyabban fekszik az épület azóta, emiatt a talajvíz szintje magas. Egy korábbi kriptabejáratot lezártak a múlt században, hogy a víz ne jusson be a falakon belülre. A templom falai könnyen vizesednek, mivel idős épületről van szó, az egész falrendszer folyamatosan párologtat, ez okozza a dohos szagot. Ez a velejárója az öreg, alá nem szigetelt épületeknek – magyarázta a plébános. – A csapadék és szélfúvás mozgatja a magas épületet, de természetesen nem életveszélyes. A templom boltozatának egy része pántokkal van összefogva, ezek stabilizáló funkciót töltenek be. A két elkülönülő falrendszer közül az egyik kissé megrogyott, a vakolat is gyakran hullik és a tetőszerkezet több helyen megsérült – mutatott a boltozaton végigfutó repedésekre a szegedi plébános. – A statikusok szerint nem életveszélyes a helyzet, ennek ellenére szeretnénk minél hamarabb megkezdeni a javítási munkálatokat. Erős szélviharban sűrűbben hullik a vakolat, ezért igyekszünk szép dolgokat mondani, hogy ne omoljon ránk a mennyezet – mondta nevetve Wertheim Mátyás.– Ekkora volumenű átfogó felújítás helyi pénzekből nem valósulhat meg. Nekünk, ferenceseknek a feladatunk előteremteni a felújítás költségeit, leginkább adományokból. Folyamatos falkutatások zajlanak, ezzel olyan megoldási lehetőségeket tudunk felvázolni, amit az épület megkíván. Az ablakok felújítását megkezdtünk, és szeretnénk minél többet kicserélni. Megindultak a felmérések, egy éven belül elkészülhetnek a tervek, utána már konkrét koncepciót tudunk kidolgozni a templom megóvása érdekében – nyilatkozta a plébános. – Fél évezred alatt kiállta az idő próbáját a templom, remélem, ezután is betölti központi szerepét az alsóvárosi hitéletben. Nemcsak a mi igényeinkről van szó, hiszen többezer fős gyülekezetet számlálunk jelenleg, turisták is rendszeresen látogatják a templomot, de ami a legfontosabb, hogy több évszázada a lelki megerősödés házául szolgál egy élő közösségnek az épület – magyarázta Wertheim Mátyás.