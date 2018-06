Felvételizők részére indít ösztöndíjat az egyetem

Az SZTE Start programja a tehetségek kibontakozását segíti, számuk több száz is lehet. Az egyéni ösztöndíjak mellett ez egy mentori rendszer is, amely szakmai fejlődést segítő kurzusokat biztosít, és lehetővé teszi, hogy a díjazottak igénybe vegyék az SZTE Tehetségpont kedvezményrendszerét. Az ösztöndíjra a felvételizők július 11-éig jelentkezhetnek a https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/sztestart oldalon. A pályázatok elbírálásában a tanulmányi átlag, az érettségi eredmény, a nyelvismeret és a szakmai versenyeken nyújtott teljesítmény számít. Az ösztöndíjak nyerteseit szeptember 30-áig értesítik. A jelentkezők kérdéseiket a tehetsegpont@rekt.szte.hu e-mail-címen is feltehetik.