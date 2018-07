Felvonulás és harci bemutató: Jön a XIII. Nándorfehérvári Emléknapok

Péntek este Cseh Valentin történész tart majd előadást az 1456-os nándorfehérvári ütközetről. Szombaton már egész nap programokkal várnak mindenkit. Délelőtt 10 órától felvonulással indítanak: a Klauzál tértől menetel majd a tömeg dobosok, hagyományőrzők és zászlóforgatók vezetésével a Mátyás téri templomba, útba ejtve a Dugonics teret és a Szentháromság utcát. 11.30-tól középkoriviselet- és harci bemutató, táncház és zászlóforgatás is látható majd. Akiket ez nem mozgat meg, azok számára biztosítanak lovassolymász-bemutatót, zsonglőrjátszóházat és kézművesvásárt is. A játékosabbak történelmi totón is részt vehetnek. Estefelé az Aranygyapjú Társulat előadja a Mátyás, az igazságos című színdarabot, majd a Sárkánykönny együttes koncertezik, középkori zenékkel elvarázsolva az érdeklődőket. Mikor lemegy a nap, előbújnak a tűzzsonglőrök is a program zárásaként.