Férfiaké a dobogó a díjugrató döntőn - Sarkadi Petra nyerte Mórhalom nagydíját

A Csongrád Megyei Lovas Szövetség idén Mórahalmon rendezte meg a megyei díjugrató bajnokság döntőjét, melyen 80 lovas vett rész különböző kategóriákban. A megyei díjugrató lovassport legrangosabb versenyét minden évben szeptemberben tartják, a megye különböző településein. Volt már Makón, Algyőn, Domaszéken, Fábiánsebestyénen is, idén a mórahalmi Futó-Dobó Lovasközpontban zajlott a bajnokság. A lovasok felnőtt, amatőr- , ifjúsági- és kezdőlovas kategóriákban versenyeztek és a csapatokat is díjazták. Az első napon az elődöntőket rendezték, itt az is eldőlt melyik lovas érdemelte ki Mórahalom város nagydíját. – A város nagydíja egyben a felnőtt elődöntő is volt, a felnőtt magasságon 125 centiméteren kiírt megmérettetés – magyarázta Ferenci Richárd, a Csongrád Megyei Lovas Szövetség elnöke. A versenyszám igen népszerű volt, tizenhatan indultak, a legjobbnak Sarkadi Petra, vásárhelyi lovas bizonyult.Kezdők is versenyezhettek, azok akik nemrégiben – idén vagy tavaly – kezdtek el lovagolni. Az üllési Czakó Júlia új lovával, a Champagne névre hallgató szürke ménnel érkezett Mórahalomra. Júlia óvodás korában kezdett lovagolni, most az a célja, hogy megszerezze a rajtengedélyt, tapasztalatszerzés miatt jött ide. A 17 éves lány később is szeretne lovakkal foglalkozni, lovasedzői tanfolyam elvégzését tervezi.Erre nagy valószínűséggel szüksége is lesz, ugyanis a lovasszövetség elnökétől megtudtuk egyre népszerűbb a lovaglás a gyermekek körében. Ferenci Richárd elmondta a kisebbeknek is rendeznek versenyt, ahol könnyebb pályán ismerkedhetnek meg a díjlovaglással. Azt is megtudtuk, kisebb korban még magasabb a lányok aránya, ám a felnőtt kategóriában már több a férfi lovas. Ezt a felnőttek döntője alá is támasztotta: a dobogó mindhárom fokára férfiak állhattak. Egyedüliként ment hibátlan pályát és lett bajnok Erdélyi Balázs felgyői lovas, második helyezett Réti Dávid lett a Zsombóról , a harmadik helyen az Algyői Aranyági Lovasklub lovasa Czuczi István végzett.