Folytatódik a Polgári Platform sorozata: Szeged iparát, gazdaságát elemzik

Az évadnyitó esten Klonkai László (képünkön), a KSH volt Csongrád megyei igazgatója tart előadást arról, hogy mi is jellemezte az ipart a városban, s milyen változásokon ment keresztül a gazdasági szerkezet. A Polgári Platformot vezető Nógrádi Tibor a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón kedden kifejezte reményét, hogy az idei hat est is elnyeri az érdeklődők tetszését. Az előadás-sorozat másik alapítója, Pál József egyetemi tanár arról beszélt, hogy az eddigi tíz est két irányt foglalt magába: egyrészt várostörténeti érdekességekről esett szó, másrészt Szegedhez köthető jelentős személyiségeket mutattak be. 2018-ban, folytatva a kronológiát, hat előadást terveznek, ezek közül négy szól Szeged történetéről.



A török hódítás előtt virágzó vízi kereskedelem jellemezte Szegedet, és az akkori város jelentősebb, virágzóbb volt, mint a mai – mondta Blazovich László egyetemi tanár, nyugalmazott levéltár-igazgató. Érdekességként említette, hogy már Trianon előtt jelentős hátrányban volt a csongrádi megyeszékhely, hiszen a fő vasúti közlekedési útvonalak elkerülték, így nem is települt ide jelentősebb ipar. A rendszerváltást követő időszakban pedig hiányzott az innováció, így a meglévő élelmiszeripari egységek, például a konzervgyár is tönkrement. A Szegedet jellemző folyamatokról bővebben február 23-án hallhatnak az érdeklődők.