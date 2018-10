Folytatódik a Szegedrocks: jövőre Szegeden táboroznak majd a rockzenészek

Áprilisban a szegedi Dóm téren zenéltek. Ezután más városokban is megrendezik a programot.

Fotó: Kuklis István

Nem várt nemzetközi sikert aratott a SzegedRocks nevű rockzenei flashmob a Dóm téren. Áprilisban Magyarország első ilyen megmozdulásán közel négyszázan zenéltek együtt. Azóta is folyamatosan osztják meg közösségi oldalakon a rajongók a négy szám videóit. Az Egyesült Államokból, Olaszországból, Hollandiából, Japánból és a világ szinte minden pontjáról jönnek az üzenetek a szervezőknek. Attila három hónapja ezt írta: „Még hogy a rock halott! Ez baromi jó." Egy másik kommentelő, Ildikó ilyenkor érzi azt, büszke arra, hogy szegedi.Persze népszerűbbek voltak a világhálón a külföldi számok, olyannyira, hogy Billy Idol maga is megosztotta közösségi oldalán azt, hogy négyszáz magyar zenész játszotta el együtt a White Weddinget. A szegedi eseményt követően több városból érkezett felkérés a szervezők felé. – Az alapkoncepciót visszük végig, több helyszínen is készülünk hasonlóra. A stáb azt a döntést hozta, bárhová is megyünk, nevünk, vagyis a SzegedRocks marad, ami mindig megjelenítésre kerül, bárhová is visszük a produkciót – tudtuk meg a főszervezőtől, Gajda Ferenctől.Emellett a másik szegedi vonatkozás, hogy minden évben, amikor a következő eseményre készülnek, szerveznek egy felkészítő tábort Szegeden. Az első SzegedRocks tábor 2019 júniusában lesz, mindenkit várnak kortól függetlenül a 3-4 napos találkozóra. Ennek célja a következő flashmobra készülés és az utánpótlás-nevelés. Ez alatt terveznek olyan programokat, amelyek a szegediek részére is látványosak lesznek.A főszervezőtől megtudtuk, válogathatnak a felkérések között, 2021-ig be vannak táblázva. A következő években már nagyobb repertoárral zenélnek együtt, vagyis több számot adnak elő közösen az ország különböző pontjairól érkező rockzenézek. Jövő évi helyszínükre pár héten belül derül fény.