Font Sándor Tiszaszigeten: Magyarország kiáll a GMO-mentes mezőgazdaságért

Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármestere köszöntötte a tiszaszigeti faluházba látogatókat, ahol Font Sándor országgyűlési képviselő, a parlament mezőgazdasági bizottságának elnöke tartott lakossági fórumot Bartók Csabával, a térség fideszes országgyűlésiképviselő-jelöltjével szerda délután. A telt házas rendezvényen a polgármester bemutatta a település új honlapját is.



Font Sándor lapunknak adott rövid interjújában elmondta, hogy az agrártárca 2010-ben kezdett hozzá az agrártársadalom és a gazdák megvédése és a mezőgazdaság talpra állítása érdekében folytatott munkához. A politikus szerint a magyar mezőgazdaság azóta sikerpályára állt, jelenleg pedig azon dolgoznak, hogy ez így is maradjon.



– Jó úton haladunk, hiszen a mezőgazdaság 2016-ban a teljes gazdasági növekedés több mint negyedéhez járult hozzá. Az ágazat termelékenysége folyamatosan emelkedik. Ráadásul az elmúlt években több mint 50 ezerrel nőtt az ágazatban dolgozók száma, és az élelmiszeriparban is 21 ezerrel többen dolgoznak – fogalmazott Font Sándor. A képviselő azt is hozzátette, hogy Magyarország kiáll a GMO-mentes mezőgazdaságért, és a cél, hogy a közeljövőben már az állatok takarmányozásánál is elérjék a teljes mentességet.