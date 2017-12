Frappé játék indul! Kié lesz az ajándék Csík-koncert páros belépőjegy?

Elindult a játék a Délmagyarország élménykeresőjének Facebook oldalán a Csík zenekar belépőkért. A népszerű együttes december 22-én, 19 órakor az IH Rendezvényközpontban lép fel. Játékrészletek az appban, a Facebookon és a honlapon.Akik idáig halogatták a karácsonyi ajándék megvásárlását, jól tették! Ugyanis remek ajánlataink vannak azok számára, akik eredeti ötletekre vágynak- kedvező áron! Meglepetés lehet a Parapark ajándékvócser, amelyet a Frappésok december 23-ig kedvezményesen vásárolhatnak meg. A Zárószint-élmény is jól mutat a fa alatt, ha a család szereti a kihívásokat.A barátokat érdemes meghívni egy karácsonyi kávékülönlegességre a Dock caféba, és egy szép bögre a cég ajándéka lesz. Az ajándékozást romantikus forralt borozással is el lehet intézni: ugyanitt 30 százalékkal olcsóbban lehet szürcsölni a meleg italt. A Gym Classban karácsonyi ajánlat a shaker választék kedvezményes áron. Ja, és az ünnepi halászlé se mindig a hölgyek gondja legyen, lehet rendelni a Gőry Étteremből december 22-ig!Több karácsonyi akcióért és tippért érdemes a Frappé- az élménykereső applikáció Ünnepi járat- akciói között böngészni!

. Ha okostelefonon megnyitjuk a

, ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Aki kíváncsi, mi lesz a hétvégén, olvassa tovább a cikket, itt vannak a részletek!Apey and the pea, Stubborn és The Southern Oracle koncertek lesznek ma 20 órától a JATE Klubban. Az IH-ban vasárnap 17 órakor Dezső Bence és Royal Szabi vloggerekkel lehet találkozni. A Hungiban Christmas all around és Badgilrs party lesz holnap éjjel, december 20-án X-mas party, december 22-én Luxfunk party, 23-án Xmas Madness partyban lehet ropni a táncot.A Karácsonyi vásár a Dóm téren holnap 17 órától a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi műsorát mutatja be, 18 órától a Rozsdamaró zenekar táncházba vár mindenkit. Az adventi harmadik lángot vasárnap 17 órakor gyújtja meg Szabó Sándor országgyűlési képviselő.A Széchenyi téren Manó ajándékkészítő műhely várja a családokat, szombaton 16 órától kezdődik a Téli Játékok. A Napsugaras Tájházban szombaton és vasárnap adventi kézműves programokkal készülnek a szervezők.Ha még több programra kíváncsi: