Futtató és játszótér a kutyáknak a Zápor-tónál - Galéria

Az agility pályán a kedvencek ügyességét is lehet fejleszteni, de aki nem akar futkározni kutyájával az akadályok között, szabadon engedve is biztonságos helyen tudhatja.A beruházást Kothencz János önkormányzati képviselő saját éves, képviselői keretéből valósította meg, a 2,7 millió forintot azonban további 600 ezer forinttal egészítette ki. Mint mondta, régi vágya volt a tarjániaknak ez a modern kutyafuttató, melyet a közösségi térként már régóta funkcionáló Zápor-tó egy eddig hasznosítatlan részén tudtak felépíteni. A tervek szerint a jövőben ezt is bevonják majd a programokba: kutyaszépségversenyeknek, -bemutatóknak is helyet adhat. A kutyások tegnap már birtokba is vehették az agility pályát. Kovács Anita három pitbulljával érkezett. Mint mondta, itt valóban le tudják mozogni majd magukat az állatok. De a kistestű ebeknek is láthatóan tetszett az új futtató. Bakacsi Judit például unokájával hozta el keverék kedvencét, aki egyelőre csak próbált játszani, az akadályokat még tanulnia kell.