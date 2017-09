Gasztronapló a halfesztiválról: tűzijátékkal egybekötött epikus végjáték után teszi le kollégánk a tollat

Kedves naplóm, a gasztronómiatúra folytatódik, a küzdelmet nem adjuk fel. Süllőfej látható a tányéron. Különleges csemege, hozzáértőknek ajánlott. Kicsit dolgozni kell vele, de megéri.



Újabb süllő, most egészben. A legnemesebb halak egyike. A farkával kezdem, az a ropogós, majd jön a feszes fehér hús!



Pisztráng egészben, már csak részeiben. Szállásabb, olajos ízű, hozzáértőknek.



Véget ér mára a tűzijátékkal együtt gasztronómiai naplónk. A fényképfelvételeken három pisztráng, hagymakarika és még egy süllőfej látható. Ezekből már csak csipegetek.

Kedves naplóm, jelenleg is zajlik a XXI. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál állófogadása a Várban, ahol a délelőtt folyamán két újabb halétellel bővült a lista.



A haltepertő hagymakarikával finom, friss ropogós, a remoulade mártás nagyot dob rajta.



A harcsapaprikás afrikai, gombával, de ez semmit nem von le az élvezeti értékéből.



Desszertként lecsúszott egy isteni túrós lepény, de az sajnos nem halétel, így nem számít bele a 21 halétel listájába.



14 nyugdíjas csapat vett részt a halászléfőző versenyen a Partfürdőn. Ők már javában mulatnak. A Senior Center halászlevét kóstoltam, és bár ez nem a győztes lé, finom volt. Aminek kell, benne volt.



A Konfuciusz Intézetnél a Partfürdőn egy ízbombába botlottam: kínai halászlé tengeri hallal, savanyú káposztával. Csak az első falat furcsa, utána eteti magát. Mellette másik kínai halászlé, ami oldalasból készült, viccelődött vendéglátóm, Mohr Richárd, az intézet igazgatója. Az oldalas tipikus kínai ízvilágú, bambuszrüggyel, csillagánizzsal fűszerezett különlegesség. De ez sajnos nem számít halételnek.



Bajaiakkal találkoztam a Hansági standján, a bajai vendégek igazi Bajáról származó gyufatésztát tettek a szegedi halászlébe.



Gyerekek is főztek a fesztiválon, a Béke utcai általános iskolások imádják halászlevet, jól sikerült a főzet. Nekem is ízlett.



Következő halászlevemet egy gyógyászati segédeszközöket gyártó csapatnál ettem. Talán eddig a legjobb. Már azonnal kiemelném az tálalást: a fesztiválon talán csak itt kaptuk az ételt porcelán tányérban alumínium kanállal.

A tálalásnál csak az íze jobb a lének. A színe is gyönyörű: mint készítője, Horváth Gábor elmondta, attól ilyen piros, hogy a vére és a szíve is benne van.



Egyszerűen megdöbbentő az idei halfesztivál kínálata! Ásós Géza ismét kitett magáért: mára velős halászlével készült. A sertés agyvelő puha, de határozott, nehéz textúrája a haltejhez hasonló. Csodálatos kompozíció. A ponty halászlé csodás kiegészítője.



Csúfos kudarc, de nem sikerült 21 halételt megkóstolni eddig. Az utolsó sertés agyvelős pontyhalászlé tett pontot a kísérlet végére ma.

Kedves naplóm, a XXI. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál alkalmából elhatároztam, azt a vállalást tettem, hogy legalább 21 különböző halételt kóstolok meg a három nap alatt.



Eddig jól állok: pénteken délután és este az alábbi fogásokkal gazdagodtam én és a listám.



Halászlé Ásós Gézánál, haltepertő Ásós Gézánál. Majd áttettem székhelyemet Puskás Lászlóhoz, ahol a következő fogásokat sikerült megkóstolni: fokhagymás-paradicsomos feketekagyló, francia hallé tenger gyümölcseivel, süllő filé, hekk (de ebből csak egy kis falatka).



A francia hallé üdeségével okozott meglepetést. Egy igazi mediterrán étel, annak minden könnyedségével. Nem sajnálták belőle a tenger gyümölcseit: kagyló, rák, polip és tintahal gazdagította. Kellemes felüdülés volt a jól megszokott halászlé mellett.



Ásós Géza cigányvendéglőst nem a halászlevéről ismerjük, de a csülök és pacal mellett egy halászléfesztiválra bizony azzal is készülnie kellett. A fűszereket nem sajnálta belőle, erős, karakteres az alaplé filézett ponttyal.



Kagylóval kiállni a szegedi halkedvelő közönség elé nagy bátorság, de Puskás Lászlónak ez is bejött, az új ízekre vágyó vendégeket elvarázsolta a feketekagyló.



Üdítő, hogy a fesztiválon eddig ismeretlen, soha nem látott, mediterrán halételek is gazdagítják az idei halünnep kínálatát.



Ez eddig hat fogás, 15 még hátravan, de valami azt súgja, a Partfürdőn főző 80 csapat halászlevéből csak néhányat kell csak megkóstolnom, hogy a vállalásom teljesíthető legyen.



Hajrá, főzők! Hajrá, halak! Hajrá, halászlé!

Fokhagymás-paradicsomos feketekagyló